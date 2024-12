Colo Colo sigue en búsqueda de un portero de categoría para el 2025. La salida de Brayan Cortés y el portazo de Claudio Bravo hicieron correr la lista de opciones para el arco albo.

Ante esto todo indica que Matías Dituro es el nuevo candidato a asumir en el puesto del Cacique. Sin embargo, el portero de 37 años tuvo una particular reacción al ser consultado por el interés del equipo comandado por Jorge Almirón.

“Yo obviamente he visto lo que ha salido. Pero en esa situaciones el que maneja todo es mi representante. Yo estoy feliz en Elche”, expresó Dituro a TNT Sports. El ex UC fue figura en el reciente triunfo por 3-0 sobre el Racing de Santander y ahora está a cinco puntos del líder.

¿Dónde jugará Matías Dituro en 2025?

Lo llamativo de las declaraciones de Dituro es que recalcó que todavía tiene contrato con el Elche. Por lo que desea respetar su vínculo con el elenco español. Lo que podría complicar al Cacique en esta búsqueda de portero.

Matías Dituro se refirió a su opción en Colo Colo

“Me quedan 6 meses de contrato. Mi familia está muy bien. Estamos en mitad de un torneo y no me puedo desenfocar. Mi representante es el que maneja esto. Cuando estoy en competencia no hablo de clubes. Yo solo me enfoco en lo que estoy haciendo y de disfrutarlo”, sentenció.

Cabe consignar que el argentino tiene contrato hasta mitad del 2025 y su valor es de 250 mil euros. Monto que también lo alejaría del arco de Colo Colo. Por lo que en los próximos días podrían haber novedades sobre el tema.