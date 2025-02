El popular locutor Jaime Davagnino si trabajara en el fútbol chileno diría: “llegó el momento”; porque por fin arranca la Liga de Primera tras largos tres meses de inactividad.

Este viernes arranca el torneo con un partido de campanillas, porque Deportes Iquique recibe en el Tierra de Campeones a Coquimbo Unido desde las 21:00 horas.

El campeón vigente, Colo Colo, tendrá recién su estreno este domingo ante Deportes La Serena, y la programación que hizo la ANFP tiene muy molestos a todos en el Monumental.

La rabia de Esteban Pavez por el horario del partido de Colo Colo

Colo Colo llega con la moral en alto a su estreno en el Campeonato Nacional, porque viene de golear a Unión San Felipe por 4-0 en la Copa Chile, en la primera victoria del año.

Pese a lo anterior, en el Monumental están furiosos con la ANFP, por la programación del encuentro ante los papayeros, situación que analizó el capitán Esteban Pavez.

“El horario no me gusta mucho. El profe (Jorge Almirón) habló de eso y es un horario que no me gusta. No sé si desayunar o almorzar antes del partido, es raro”, dijo el volante.

Esteban Pavez es fijo en Colo Colo. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Además, el mediocampista aparte de reclamar por el horario se quejó de que no haya público visitante en el partido.

“Favorezcan al fútbol. Todos queremos un fútbol mejor y estas cosas no lo permiten. Lo otro es que me gustaría que hubiera hinchada de Colo Colo, creo que tiene que ser justos para todos y, si no quieren visitantes, que sea así en todos los partidos. Y soy pro hinchada visitante, tal y como ocurrió hoy acá (refiriéndose a los fanáticos de Unión San Felipe presentes en el Monumental)”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes La Serena por la Liga de Primera?

El partido de Colo Colo vs La Serena por la primera fecha del Campeonato Nacional se jugará este domingo 16 de febrero, a partir de las 12:00 horas en el estadio La Portada.