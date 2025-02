La goleada de Colo Colo ante Unión San Felipe en la Copa Chile tuvo a varios ausentes. El más importante de todos fue Arturo Vidal, quien se sigue recuperando de su lesión.

El King se ha quedado afuera de los partidos oficiales del Cacique debido a molestias que incluso lo marginaron de la selección chilena. Jorge Almirón avisó que no estaba descartado para el debut en la Liga de Primera este fin de semana ante Deportes La Serena, pero el propio jugador decidió aclarar todo.

Ante los rumores y en la presentación de su serie biográfica, el bicampeón de América contó cómo está físicamente. Ahí, además de restarse del choque con los Papayeros, explicó sus razones para no estar a disposición.

Arturo Vidal cuenta la firme sobre su lesión en Colo Colo

La lesión que tiene sin jugar a Arturo Vidal ha provocado toda una ola de especulaciones sobre su estado físico. El King otra vez se ve obligado a parar para poder recuperarse bien y, según contó el propio jugador, estar listo para el exigente 2025 que comienza.

Arturo Vidal aclaró todas las dudas sobre su estado físico en Colo Colo. Foto: Photosport.

En la presentación de su serie biográfica, el volante fue consultado sobre sus molestias. “Estoy bien, siguiendo los procesos que tengo que seguir. Cuando esté bien, el profe me va a hacer jugar”, dijo en un comienzo.

Publicidad

Publicidad

Si bien trató de evitar el tema, más tarde decidió habla fuerte y claro. “Yo físicamente estoy bien, hice una pretemporada espectacular. Previo a la partido de Wanderers tuve un apretón en el gemelo y me dijeron que parara por precaución“.

“Para no perder más tiempo preferí parar ahora y cuando esté bien jugar. Tenemos muchos partidos, tenemos Libertadores, con la selección tenemos dos partidos con los que estamos o no estamos en el Mundial“, complementó.

ver también Jorge Almirón calma a Colo Colo y pone fecha al regreso de Arturo Vidal

Arturo Vidal reveló que esto está aprobado por Jorge Almirón y Colo Colo para que así pueda ser un real aporte en la cancha. “El profe lo entiende así y me dio la opción de que, cuando esté bien, no parar más“.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, avisó que no estará este fin de semana. “No llego contra La Serena, pero no porque esté mal, sino que tengo que seguir un proceso. Hay jugadores que están mejor que yo y, con un equipo tan bueno, no puedo llegar y meterme. Los demás están entrenando a muerte y preparados para jugar contra La Serena, mejor que yo”.

Arturo Vidal despeja todas las dudas sobre su estado físico y por ahora no piensa en otra cosa que no sea su recuperación. El King espera estar listo para la próxima fecha ante O’Higgins, pero dependerá de su evolución para saber si volverá a la acción.

Encuesta¿Podrá Colo Colo ser campeón esta temporada? ¿Podrá Colo Colo ser campeón esta temporada? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

¿Cuáles fueron los números de Arturo Vidal en la última temporada?

En su primera temporada de vuelta en Colo Colo, Arturo Vidal logró disputar un total de 35 partidos oficiales. En ellos aportó con 8 goles y 3 asistencias en los 2.753 minutos que estuvo dentro del campo de juego.

ver también Insólito: Queman árbol que homenajeaba a Arturo Vidal en Talcahuano

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras Arturo Vidal se recupera por completo, Colo Colo sólo piensa en su próximo partido. El Cacique vuelve a la acción este domingo 16 de febrero desde las 22:00 horas para hacer su estreno en la Liga de Primera 2025.