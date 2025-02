Colo Colo celebró una aplastante goleada en la Copa Chile ante Unión San Felipe y ahora pone la mira en su debut en la Liga de Primera. El Cacique comienza la defensa de su corona este fin de semana ante Deportes La Serena, duelo para el que tiene una importante duda.

Arturo Vidal no estuvo presente la tarde de este miércoles ante el Uní Uní por los problemas físicos que arrastra hace ya varios días. Una situación que lo tiene como la gran incógnita para el choque con los Papayeros y que llevó a Jorge Almirón a contar la firme.

El técnico del Cacique habló en conferencia de prensa tras el partido con Unión San Felipe y detalló el estado en el que se encuentra el King. De hecho, avisó que no está descartado ante Deportes La Serena, pero cree que será otro el duelo donde haga su retorno a las canchas.

Jorge Almirón le pone fecha al regreso de Arturo Vidal en Colo Colo

Si bien está cada vez mejor, el regreso de Arturo Vidal a Colo Colo deberá seguir esperando. Así por lo menos quedó claro luego de los dichos de Jorge Almirón, quien detalló cómo avanza su recuperación.

Arturo Vidal ha sido la gran baja de Colo Colo en el inicio de la temporada 2025. Foto: Photosport.

El técnico del Cacique avisó que el King aún no está descartado para este fin de semana, pero no piensa forzarlo. “Contra La Serena está el plan de que juegue, pero si no está al 100, no lo vamos a arriesgar“.

Publicidad

Publicidad

De hecho, Jorge Almirón reveló que las molestias que arrastra Arturo Vidal no son para tomarlas a la ligera. “No habrá apuro porque es una lesión que no te avisa, que es media compleja y no lo quiero perder tres o cuatro partidos por jugar uno“.

ver también No fue la árbitra: Jorge Almirón le pega al responsable de la expulsión de Claudio Aquino

En esa misma línea, dejó en claro que dependerá de lo que pase en los próximos días para saber si podrá contar con él ante Deportes La Serena. “Vamos a verlo con calma, él se conoce perfectamente y hay tiempo para tomar una decisión“.

Finalmente, el técnico albo enfatizó que, si no es con los Papayeros, será en la próxima fecha ante O’Higgins cuando esté de vuelta. “No sé si lo arriesgaría para este partido, pero para el otro seguramente va a estar“, sentenció.

Publicidad

Publicidad

En Colo Colo ruegan para que Arturo Vidal se recupere lo antes posible y así pueda estar a disposición. El Cacique se prepara con todo para la Copa Libertadores, el gran desafío de este año y para el que necesitan al King en su mejor versión.

Encuesta¿Logrará Arturo Vidal hacer una mejor temporada que en 2024? ¿Logrará Arturo Vidal hacer una mejor temporada que en 2024? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal desde su vuelta a Colo Colo?

En su primera temporada de vuelta en Colo Colo, Arturo Vidal logró disputar un total de 35 partidos oficiales. En ellos aportó con 8 goles, 3 asistencias y alcanzó los 2.753 minutos dentro del campo de juego.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Se parece? Jardineros de Talcahuano podan árbol en homenaje a Arturo Vidal

¿Cuándo juega Colo Colo?

A la espera de lo que pase con Arturo Vidal, Colo Colo trabaja con todo para el debut en la Liga de Primera este fin de semana. El domingo 16 de febrero a partir de las 12:00 horas el Cacique visita a Deportes La Serena.