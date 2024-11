Colo Colo terminó su temporada con otro título: la Supercopa, que por fin disputó sus 12 minutos finales. Tuvieron que pasar nueve meses desde que el partido inició en el Nacional y se suspendió por incidentes de la barra para que los albos finalmente pudieran levantar el trofeo.

Esta demora le permitió a Javier Correa, quien llegó en el segundo semestre del año, celebrar el título que partió sin él en la cancha. El delantero festejó como nadie. Después del partido, habló con TNT Sports y respondió a los rumores de una posible salida, los que descartó de lleno.

Al artillero le preguntaron por un supuesto interés de Fortaleza, mismo destino que Juan Martín Lucero eligió en 2023 a pesar de haber renovado unas semanas antes con el Cacique. Para los hinchas albos, la salida del Gato, quien había saldado la deuda goleadora del club, es un recuerdo traumático.

Pero Correa disipó todos los rumores. “No, no, no. Basta”, contestó ante la pregunta de Manuel de Tezanos. “Tengo doscientas mudanzas en el lomo. Pará. No quiero más“, agregó. “Salen estos rumores y ahí lo ven, me mataron en mi casa, no quieren saber más“, cerró.

Javier Correa tiene contrato hasta 2027 | Photosport

La felicidad de Javier Correa en Colo Colo

En zona mixta, Javier Correa comentó que está “contento, vine para eso. Sabía a la institución que venía, sabía que me tenía que jugar la ropa. Venir a un club grande y ser un desconocido para todos… Pero con humildad y sacrificio, tratando de aportar mi granito de arena, las cosas se van dando. Me voy a romper el lomo para que las cosas me salgan”.

“Es bueno que las expectativas sean altas sobre uno, pero tengo que prepararme para eso, cumplir mis propios objetivos. Esos objetivos van a llevar al club a pelear cosas importantes. Tenemos competencias duras y hay que prepararse. Soy un privilegiado, siempre me levanto y agradezco todos los días por hacer esto. Agradecido siempre al club por haber confiado en mí”, cerró.