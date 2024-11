Colo Colo celebró un nuevo título y tras los doce minutos que restaban, logró quedarse con la Supercopa ante Huachipato. El Cacique mantuvo el 2-0 a su favor y celebró una nueva estrella tras la conquista del campeonato nacional el reciente domingo.

Instancia que desató nuevamente los festejos y hasta permitió la revancha de varios jugadores. Así al menos lo dejó entrever Maxi Falcón que tras recibir duras críticas se cobró su justo desquite.

“Fue un año de gran nivel para todos. Este fue mi mejor año. Me ayudaron mis compañeros y me siento como el mejor central del fútbol chileno por lejos, aunque algunos eligieron mal”, lanzó de entrada en Todos Somos Técnicos de TNT Sports ya que ni asomó en el equipo estelar de la reciente gala que realizaron el lunes.

Sus palabras dieron que hablar y de inmediato Dani Arrieta le consultó si existía molestia contra el panel. A lo que el charrúa no esquivó. “Yo la tiró como talla. Yo me considero que fui el mejor. Jugué todos los partidos y termine con todos los duelos ganados. Capaz que porque no fui a la gala no me dieron el premio jeje”, replicó.

Falcón sumó un nuevo título con Colo Colo

Maxi Falcón y su dardo a Johnny Herrera

Pero los dichos del Peluca no quedaron ahí. Es que tras mencionar que no tiene mala onda con los comunicadores de TNT, expresó una curiosa indirecta.

“A mi nadie me cae mal. El que mejor me cae es el Toby, con sus notas y lo que dice. Me hace reír. Pero hay algunos que hablan boludeces y no se sacan la camiseta”, cerró para ir a camarines a celebrar.

Ante esto, Aldo Schiappacasse trató de salvar la situación y expresó “pucha Maxi Falcón me tiene mala”. Aunque en el mismo panel respondieron a sus dichos: “Pero si no es para ti”.

A lo que el comentarista dejó en evidencia que las palabras fueron para Johnny Herrera. “Bueno, traté de defender al compañero que no está hoy”, en alusión al samurái azul y que no estuvo en el programa de este miércoles.