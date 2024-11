El volante alcanzó su sexto título en el Cacique pero reveló que hasta el momento no ha recibido propuestas para renovar.

La emoción de Leonardo Gil en su despedida de Colo Colo: “Se me juntan muchas cosas”

Colo Colo conquistó un nuevo titulo para cerrar el 2024. El Cacique superó finalmente a Huachipato en la Supercopa y tras los últimos 12 minutos, se quedó con el trofeo por 2-0. Lo que fue celebrado por el plantel en la cancha del Estadio Monumental.

Festejos que para algunos tuvo tono de despedida. Al menos así lo dejó entrever Leonardo Gil que fue uno de los más emocionados con el título conseguido.

“He ganados seis títulos en Colo Colo. Era un responsabilidad importante con tantos compañeros en la selección. Somos justos ganadores”, confesó a TNT Sports.

Pero el argentino nacionalizado chileno además confesó que este podrían ser sus últimos minutos con la camiseta del Popular ya que aún en ByN no se acercan a negociar su renovación.

Leo Gil podría dejar el Cacique este año

“Hoy termina mi contrato y se me juntan muchas cosas. Son tres años vividos acá. Me tocó la suerte de ganar cosas importantes con el club más grande del país. En todas las ciudades fue hermoso el cariño (…) No sé si es una despedida. En la incertidumbre uno nunca sabe qué hacer”, sentenció el volante que disputó 157 partidos con Colo Colo.

¿Cuántos títulos tiene Leonardo Gil en Colo Colo?

Leonardo Gil acumula dos Copa Chile (2021 y 2023), dos campeonatos de primera división (2022 y 2024) y dos Supercopa (2022 y 2024). Además en su vitrina de triunfos suma la Copa Argentina con Rosario Central en 2018.