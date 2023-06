Colo Colo no pudo ante la presión y los fantasmas de su pasado. Los albos, que sólo debían ganar en el Monumental a Deportivo Pereira para avanzar en esta Copa Libertadores 2023, igualaron sin goles y nuevamente dijeron adiós en la fase de grupos del certamen internacional.

La familia del Cacique quedó dolida tras este duro revés, sobre todo considerando que este grupo era tremendamente accesible con un Boca Juniors muy alicaído, un colombiano debutante y un equipo venezolano.

Hugo González contestó el llamado de RedGol para comentar este golpe, afirmando a nuestro sitio que “es lamentable. Se buscó por todos lados, generando ocasiones, pero no estuvieron finos a la hora de finiquitar. Cuando el arco no se te abre es difícil ganar los partidos. No lo siento un fracaso. Es un tropiezo, pero todavía queda la Sudamericana para hacer algo importante”.

“Hay que trabajar para dejar al club en lo más alto posible. El cuerpo técnico debe ver qué puestos debe reforzar. Si van a traer jugadores, deben venir a aportar y solucionar problemas”, agregó.

El 0-0 entre Colo Colo y Deportivo Pereira:

En tanto Jaime Vera sostuvo que “podría decirse que es un fracaso. Es un golpe duro, porque Colo Colo hizo un buen partido en lo defensivo, pero en el úlitmo tercio de la cancha no tuvo ideas. Es lamentable, porque se falló en momentos decisivos”.

“El equipo para el nivel nacional está bien, pero en lo Internacional no da el ancho. No sé si será la solución Pablo Parra para pasar dos o tres fases en la Copa Sudamericana”, advirtió el Pillo.

Severino Vasconcelos no tuvo miedo en declarar que “es un fracassisimo como se dice en Brasil. Colo Colo no tiene actitudes de jugar y ganar. Menos mal que el árbitro anuló ese gol. El club no tiene un equipo titular y ese es un problema. Se está improvisando todo y así no puedes jugar una Copa Libertadores. Físicamente el equipo, además, está mal”.

Por su parte Gualberto Jara señaló que “nos quedamos con las ganas. Se luchó y se puso mucho pundonor, pero no alcanzó. Nuestro principal problema en esta Libertadores fue el gol. Al equipo le cuesta mucho hacer goles”.

“No clasificar en la Libertadores es algo que afecta al fútbol chileno. Este era un grupo accesible y lastimosamente no se pudo lograr. No sé si la palabra fracaso es justa, porque se ha intentado”, agregó el paraguayo.

El ex arquero Adolfo Nef opinó que “cuando no se logran los objetivos obviamente que es un fracaso. Hoy Colo Colo pudo pasar la fase ganando, pero no pudo. La falta de gol en el equipo es notable. Falta alguien que la meta en los metros finales”.

Raúl Ormeño fue bastante crítico al declarar que “da pena, porque el club pierde mucho prestigio con esto. Es un equipo grande y la gente tiene muchas expectativas. Pero bueno, ya llevamos muchos años en que no pasa nada en la Copa Libertadores. Este plantel es un equipo trabajador y hay que seguir en esa para sacar esto adelante”.

Para finalizar Alejandro Hisis añadió que “este año, con los jugadores que se fueron, el equipo perdió mucho. Los jugadores que llegaron no dieron en ancho. No hay buenos volantes ni un delantero que la meta. Damián Pizarro es un buen jugador y no tienen que dejarlo solo, pero el equipo necesita más”.

“Es un fracaso no pasar en esta Copa, sobre todo por los equipos del grupo. Cualquiera puede quedar fuera, pero ojalá con rivales de buen nivel o en un grupo de la muerte. Estaba todo dado para que Colo Colo y Boca fuesen los que pasaran en el grupo”, concluyó el Chino.

El Cacique ahora debe centrar sus energías en tratar de llegar lo más lejos posible en la Copa Sudamericana 2023, certamen donde se verá las caras en la ronda de playoffs ante América Mineiro de Brasil.