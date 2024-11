El DT argentino tiene a este jugador como una pieza clave del Cacique, pero hay un lío importante entre los clubes dueños de su pase. ¡Y una indemnización de la que no había antecedentes!

El equipo de Colo Colo que Jorge Almirón condujo hasta el título en el Campeonato Nacional 2024 tuvo más de una figura. De hecho, fueron varios los puntos altos que tuvieron los albos durante la temporada. Y para el entrenador argentino, hubo un zurdo que fue trascendental.

Se trata de Erick Wiemberg, habitual lateral izquierdo que también fue requerido como zaguero central durante la campaña. El valdiviano dio varias muestras de buen nivel durante 2024. También aportó en ofensiva, pues marcó tres goles. Y regaló dos asistencias.

En ese contexto, Wiemberg aparece como un jugador importante para Almirón: cree que su renovación es fundamental. Aunque en Blanco y Negro todavía tienen que resolver la continuidad del valdiviano. Un jugador cuyo pase pertenece en partes iguales a Deportes Valdivia y Unión La Calera.

Jorge Almirón piensa que Wiemberg es un bastión de Colo Colo. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Y que nuevamente, al parecer, tendrá dificultades entre el Torreón y los Cementeros. Fue el presidente del cuadro sureño el que entregó más detalles sobre esta negociación. “Si Calera no logra venderlo tienen que pagarnos 500 mil dólares más de lo que nos deben”, manifestó Raúl Villablanca en una conversación con BolaVip. Pero el embrollo no termina ahí.

Erick Wiemberg, la figura de Colo Colo que tiene en vilo a Almirón: “Se reactiva otra cláusula si queda libre”

Erick Wiemberg terminó como figura de Colo Colo en 2024 y eso hizo que Jorge Almirón lo quiera sí o sí a sus órdenes el año entrante. Pero desde lo administrativo hay varias cuestiones por afinar para que el zurdo de 30 años extienda su estadía en Pedrero.

“La Calera nos debe 70 mil dólares del 50 por ciento del pase”, aclaró Raúl Villablanca, mandamás de Deportes Valdivia, que está a la espera de la resolución de este tema. Y tiene muy claros los pasos a seguir con el jugador que completó dos campañas como albo.

Su contrato con los Cementeros se termina el año próximo. “Él quedaría libre en 2025 y ahí se reactiva otra cláusula: tienen que pagarnos 500 mil dólares a nosotros por esos derechos que no lograron vender”, dijo el timonel del Torreón, siempre en conversación con BolaVip.

Erick Wiemberg celebra el gol que le anotó a Ñublense. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Para Raúl Villablanca, La Calera no tiene mucho tiempo más para venderlo. “Sería estúpido que no lo hagan antes de 2025. Ellos no tendrían ningún derecho y además tendrían que indemnizar al club socio, que somos nosotros”, dijo el presidente de Deportes Valdivia, que milita en La Liga2D del fútbol chileno. ¿Qué pasará? Tic, tac, tic, tac…