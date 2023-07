La teleserie entre Arturo Vidal y Colo Colo sigue al rojo vivo tras sus últimas declaraciones. El King aseguró que si el Cacique lo quiere debe ir a buscarlo, lo que llevó este miércoles a una clara respuesta de Gustavo Quinteros.

El técnico de los albos sacó la voz y explicó la fórmula que deben preparar para lograr el regreso del bicampeón de América al Monumental. Y más allá de estirar la polémica por los dichos del jugador, le abrió la puerta aunque con una condición.

Quinteros pide un proyecto ambiciosos para el regreso de Arturo Vidal a Colo Colo

Gustavo Quinteros conversó con Al Aire Libre en Cooperativa y habló sobre su continuidad en Colo Colo, pensando especialmente en el regreso de Arturo Vidal. “Lo dije un montón de veces y porque es verdad. Yo estoy contento en el club, es un equipo grandísimo que nos exige todo el tiempo lo mejor”.

“Si bien estamos en deuda, sobre todo en torneos internacionales, últimamente hay muy pocos equipos que hayan pasado fases de Copa Libertadores y lleguen lejos en el fútbol chileno. Eso tiene más que ver con un proyecto más ambicioso, de escalar y llegar más lejos. A mí me encantaría como profesional tener un equipo que sea capaz de pasar dos o tres fases en copa, sea Libertadores o Sudamericana. Es una deuda nuestra y de todos, los directores también, porque ello s sienten que se pudo hacer algo mejor”, añadió.

Tras ello, Gustavo Quinteros entró de lleno en el caso del King. “Arturo Vidal es un jugador del club, pertenece a Colo Colo. No tengo dudas que todos los ídolos y jugadores que pertenecen, que han nacido aquí, tendrán la posibilidad de volver”.

En esa misma línea, el técnico detalló que desea la vuelta del volante incluso si no está en la banca. “Ojalá pueda hacerlo en uno de sus mejores momentos, que pueda dar lo mejor. Si yo soy el entrenador, siempre tendrá las puertas abiertas y, si no, creo que también. No creo que haya un entrenador que no lo quiera, porque es importantísimo”.

Eso sí, Gustavo Quinteros puso una condición para buscar el regreso de Arturo Vidal. “Ojalá que si vuelve sea pensando en un proyecto ambicioso para que pueda aportar lo mejor y que Colo Colo muestre mejores cosas de los que ha mostrado hasta ahora. Ojalá se pueda dar, si estoy o no, porque uno siente cariño por la institución y esté o no sentiré el cariño. Cuando uno es feliz como lo soy yo en Colo Colo, siempre le dejará lo mejor a la institución”.