El delantero, que ha sido titular en las últimas fechas, no pudo terminar el partido con Alianza Lima. Dependerá de lo que digan los exámenes médicos para saber cuánto tiempo estará afuera.

Colo Colo complicó las cosas en la fase de grupos de la Copa Libertadores no sólo por el resultado, sino por otros problemas. En el empate sin goles con Alianza Lima, el Cacique lamentó suspensiones de figuras claves y una lesión que genera un tremendo dolor de cabeza.

Guillermo Paiva no pudo terminar el partido y, luego de ser una de las figuras en la cancha, debió abandonar el duelo de emergencia. La situación es preocupante por sus gestos de dolor y dejan a Jorge Almirón con un gran problema por solucionar.

El técnico ruega para que las cosas no sean graves y pueda estar cuanto antes de vuelta, especialmente porque no tiene más variantes. De hecho, Damián Pizarro no ha tenido un buen 2024 y todo indica que tendrá que mover el tablero para ajustar las piezas.

Guillermo Paiva se lesiona y enciende las alarmas en Colo Colo

Colo Colo no ha logrado dar el salto internacional para el que llegó Jorge Almirón y, por ahora, suma más y más problemas en Copa Libertadores. El Cacique igualó con Alianza Lima, perdió a Leonardo Gil y Arturo Vidal por amarillas y ahora lamenta la lesión de Guillermo Paiva.

El delantero ha sido titular desde su arribo y, por ahora, se ha transformado en el principal 9 de los albos. Esta noche nuevamente estuvo desde el arranque y fue uno de los principales agentes de ataque, pero nadie imaginaba el final que tendría.

Cuando el reloj marcaba los 80 minutos de juego y Colo Colo se iba con todo contra el arco de Alianza Lima, Guillermo Paiva sintió un pinchazo que alertó a todos. El delantero dio un salto y no logró moverse con normalidad, pidiendo el cambio de inmediato.

La banca reaccionó rápido y envió a Damián Pizarro en su reemplazo, mientras el paraguayo abandona la cancha tomándose la parte posterior de su muslo derecho. Eso le deja una tremenda tarea a Jorge Almirón, ya que la figura que parte a Udinese en unas semanas no ha estado ni cerca del nivel mostrado el año pasado.

Por los gestos del delantero, las cosas parecen graves, pero habrá que esperar a lo que digan los exámenes. Será después de esto que el técnico tendrá mayor claridad y sabrá si es que contará con su 9 para la cuarta fecha del torneo continental, donde reciben a Fluminense buscando tres puntos claves.

Guillermo Paiva le da así un dolor de cabeza gigante a Colo Colo en una noche donde complicó su aventura en la Copa Libertadores. El Cacique ruega para que su artillero no tenga nada de gravedad y así pueda volver lo antes posible a ayudar a un equipo que sigue dejando muchas dudas.

¿Cuáles son los números de Guillermo Paiva en Colo Colo?

En lo que va de temporada 2024, Guillermo Paiva ha logrado disputar un total de 12 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha marcado dos goles, no registra asistencias y llega a los 887 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo en Copa Libertadores?

Colo Colo volverá a la acción en la Copa Libertadores el próximo 9 de mayo cuando enfrente a Fluminense en su último partido de local en la fase de grupos. Previo a ello, chocará con Unión La Calera el 28 de abril y con Cobresal a comienzos del mes que viene.

