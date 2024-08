Colo Colo tiene una verdadera final este martes, porque visita a Junior en Barranquilla por la revancha de los octavos de la Copa Libertadores, donde va por el golpe.

El equipo albo ya está en Colombia, donde va por el paso a los cuartos de final del torneo internacional, y tiene ventaja, debido a que en la ida ganó por 1-0 con gol de Vicente Pizarro.

Para el duelo en el calor y la humedad del Metropolitano el entrenador del Cacique, Jorge Almirón, debe tomar la decisión si poner desde el arranque a Javier Correa o Guillermo Paiva, de lo cual los históricos opinan.

¿Correa o Paiva de titular en Colo Colo?

Una de las grandes dudas de Almirón es poner al argentino o al paraguayo, y el ex campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo como Gabriel Mendoza fue contundente junto a RedGol.

“Yo parto con Paiva, se asocia más al juego de pivot, de controlar y jugar con los compañeros, los conoce mejor y anda bien en el juego aéreo, que es lo que no se ha visto en lo poco que ha jugado Correa. Paiva debe ser el delantero”, le dijo el Coca a nuestros micrófonos.

Otro que alzó la voz sobre la misma interrogante fue Gonzalo Fierro, ex capitán del Cacique quien también se inclina por el guaraní.

Guillermo Paiva suma bonos en Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Partiría con Paiva, tiene más ritmo de juego y lo demostró con Coquimbo en los pocos minutos que estuvo. No porque Correa no me guste, es que se está adaptando recién. Ha tenido chispazos y el correr de los partidos le irá dando más confianza. Por ahora Paiva tiene más confianza, por el tiempo que lleva, aunque también en algún momento puede ser interesante jugar con un doble 9”, comentó.

La voz final la tiene Jorge Almirón, quien ya piensa en el once titular de Colo Colo ante Junior por la Copa Libertadores.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Junior por la Copa Libertadores?

El partido entre Junior y Colo Colo, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores, se jugará este martes 20 de agosto, a partir de las 20:30 horas en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla.

