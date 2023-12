Juan Cristóbal Guarello saca a Gustavo Quinteros de Colo Colo: "A nivel internacional no funciona"

Desde hace tiempo Juan Cristóbal Guarello es uno de los más activos opositores a la continuidad de Gustavo Quinteros como entrenador de Colo Colo. De hecho, el periodista ha manifestado tajante que espera no verlo en la banca de la selección chilena como sucesor de Eduardo Berizzo y el interinato de Nicolás Córdova.

En Deportes en Agricultura, tras la derrota ante Unión Española y el adiós de Colo Colo en la lucha por el título, Guarello reiteró sus críticas a Quinteros, culpándolo por el fracaso de los refuerzos y el magro desempeño a nivel internacional.

“Quinteros hizo muy bien la labor para salvar un equipo que estaba destruido y tomó decisiones importantes para sacar a varios cabrones del equipo que no le estaban funcionando. Ahí ante la obligación y necesidad tuvo que enfocarse en el equipo y le sacó rendimiento a Gabriel Suazo”, dijo Guarello.

El periodista agrega que “en el segundo campeonato, que fue el mejor Colo Colo de Quinteros, el del 2021, peleó el título con la Católica y lo perdió por actos de relajación de protocolos de Covid, más que indisciplina, porque después de un partido contra la Católica no encontraron nada mejor que irse de fiesta en vez de enfocarse en el campeonato… ¿Después a Quinteros qué le pasa? Le pasó a Guede también, es una constante en los camarines de Colo Colo: de repente se ven dueños del club y empiezan a tomar decisiones que superan sus competencias”.

“Cobresal con lo poquito que tuvo, con lo que no tenía, contra una Universidad de Chile que decidió jugar su mejor partido del año, fue capaz de ganarle a punta de garra. Colo Colo ni eso mostró. Mostró apenas resignación contra Unión Española”, complementó.

Los refuerzos y el concierto internacional

“El caso de Lezcano no lo puedo entender. Nos dijeron cinco versiones distintas: estaba lesionado, que tenía mala relación con Quinteros, ya estaba volviendo, que no estaba para jugar, que estaba mal físicamente, que tenía problemas personales. Estamos en diciembre, Lezcano sigue en el club, sentado en su casa y no sé si está para ir a la banca. Lo que se ensañó Quinteros con Ramiro González y el domingo ni siquiera fue a la banca. Exigió y exigió a Benegas. ¡Puta que huevió por Benegas! Ahí está Benegas. Es que el uno era Lucero… Los jugadores tienen mucha culpa, pero ellos responden a un orden dentro de la institución”, expuso el rostro de la 92.1.

Añade que “como entrenador para liga, en abstracto, Quinteros es el mejor que hay en el fútbol chileno, por su trayectoria. No este año, claramente. Pero a nivel internacional, Quinteros no funciona. En la Católica tampoco funcionó. A nivel internacional, Quinteros no funciona”.

Por último, y ante el regreso de Juan Carlos Gaete, que debe revisar su situación con Colo Colo como posible refuerzo, Guarello sentencia: “¡paren la huevá! (manotea). Lo sacaron de Cobresal a La Calera, y de La Calera a San Luis. O sea, no aguantó la presión de jugar en La Calera y se fue a San Luis. El rachitas”.

¿Qué títulos ha ganado Gustavo Quinteros con Colo Colo?

Gustavo Quinteros registra tres títulos como entrenador con Colo Colo: Copa Chile 2021, Supercopa de Chile 2022 y el Campeonato de Primera División 2022.

¿Cuándo y cuál es el próximo rival de Colo Colo?

Ya sin opciones al título, Colo Colo visita a Curicó Unido este viernes 8 de diciembre, desde las 18:00 horas en el estadio La Granja, por la última fecha del Campeonato Nacional. Después enfrentará a Magallanes por la final de la Copa Chile.