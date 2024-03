Colo Colo logró clasificar a Copa Libertadores luego de superar dos rondas preliminares, pero no ha encontrado regularidad en el Campeonato Nacional. Los albos vienen de un empate sin goles frente a Coquimbo Unido, donde sacaron un punto que no les sirve de mucho y que los tiene a seis del líder.

Jorge Valdivia, exmediocampista del Cacique, habló sobre lo que ha presentado Colo Colo e identificó qué lo que le falta al equipo de Jorge Almirón. O, más bien, quién. “Le falta un poco de creatividad, un hombre de creación. Está medio cojo en ese sentido”, dijo en Radio ADN.

“En algunos partidos, como contra Coquimbo y sobre todo en el segundo tiempo, llegaba al último cuarto de cancha y se quedaba sin ideas. Le falta creatividad, buscar ese duelo individual que marca diferencias porque te rompe los bloques defensivos cuando son tan cerrados”, agregó.

Luego se refirió a Luciano Cabral, figura de los piratas que estuvo cerca del Cacique a principios de este año. “Con espacio te marca diferencias, pero en el mundo no hay nadie que con espacios no te marque diferencias. El problema es cuando no los tiene, ahí son pocos los que podemos nombrar”, señaló.

Con la sensible baja de César Fuentes, el cuadro de Macul tiene la posibilidad de reforzarse de emergencia (puesto que el mercado ya terminó) y buscar ese jugador que les está faltando. Por ahora no hay novedades en este frente.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo vuelve a la acción para la fecha 6 del Campeonato Nacional, a disputarse en el último fin de semana de marzo. Los albos deben recibir a Everton de Viña del Mar, pero la programación para el duelo todavía no ha sido confirmada por la ANFP.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.