Jorge Valdivia defiende el rendimiento de Arturo Vidal: "No se le vio tan bien, pero hay que valorar otras cosas"

Partido apretado el de Colo Colo ante Cerro Porteño. La victoria del cuadro albo ha sido analizada desde distintos matices en la mañana de este jueves, donde algunos lo hicieron con una marraqueta crujiente y un tecito dulce.

Pero, hay opiniones que suelen tener un peso mayor. Es el caso de las palabras de Jorge Valdivia, que suelen ser escuchadas con mayor atención que las de quien escribe esta nota.

En el programa Los Tenores de Radio ADN, el Mago hizo su propio análisis de lo acontecido anoche en el Estadio Monumental, resaltando el buen partido realizado por Colo Colo.

“No fue un partido muy bueno desde lo vistoso, pero defender también es jugar bien. Jugar bonito es distinto a jugar bien”, señaló el Mago Valdivia, quien resaltó que los encuentros coperos se deben ganar como sea.

“Este triunfo es importante, sobre todo porque en Chile tenemos muy pocas alegrías internacionales. Más allá de que haya sido en el último minuto, hay que disfrutar este tipo de victorias”, comentó el Mago.

El rival de jerarquía

“La victoria deja bien encaminado a Colo Colo. Era un rival muy difícil, Cerro Porteño, con jugadores de jerarquía, que vienen de España y México, por ejemplo”, enfatizó Jorge Valdivia.

“No era Trinidense, ni un equipo de mediana categoría, sino uno grande. Eso hace valorar más el resultado. Le gustará a algunos, a otros no, pero hay que resaltarlo”, añadió el Mago.

El rendimiento de Vidal

A Valdivia se le preguntó sobre Vidal y se complicó un poco. El Mago, sin embargo, terminó dando su parecer sobre el rendimiento del King en el duelo ante Cerro Porteño.

“No me resulta complicado hablar sobre rendimientos, pero Arturo genera cosas distintas. Lo que todos queremos es que haga goles, tranque con la cabeza y corra quince kilómetros por partido, pero no va a pasar aún”, precisó Valdivia.

“Yo rescato la inteligencia con la que juega los partidos. Valoro su jerarquía”, añadió el Mago.

“Ahora, si le preguntamos a él si le gusta cómo está jugando, probablemente diga que no. No fue el mejor, no se le vio tan bien, pero hay que saber valorar otras cosas”, indicó el Mago, quien a partir de ahí pasó a enumerarlas.

“Hay que valorar su posición dentro del campo de juego, los espacios que ocupa y los que deja para sus compañeros. Al ser un jugador de otra categoría, él reconoce los espacios antes que el resto y lo vi varias veces levantar la mano en vano. Los jugadores poco a poco se van a ir entendiendo con él”, cerró Valdivia.