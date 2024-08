Jorge Almirón no quiere sufrir un nuevo tropezó en el Superclásico y busca una formación estelar para el duelo de este sábado. A tal punto que no deja ningún detalle al azar.

Es que el DT de Colo Colo no quiere dar ningún centímetro de ventaja y esto tiene como gran damnificado a Mauricio Isla. El Huaso por su calidad y jerarquía asomaba como titular indiscutido en el Cacique. Pero la tardanza en su llegada ha sido factor determinante.

“Estuvo casi un mes sin entrenar con un plantel. Sí hizo espacios reducidos pero no es lo mismo que jugar en cancha grande”, lanzó de entrada Almirón en conferencia previa al Superclásico. Dejando en claro que avecina una drástica decisión sobre el Bicampeón de América.

¿Mauricio Isla jugará contra la U?

El estratega trasandino fue lapidario y confesó que el ex Independiente no será de la partida. “Isla se fue poniendo a punto, pero no creo que esté para jugar de inicio o 90 minutos y más con la seguidilla de partidos que tenemos”, advirtió.

Isla será suplente en su primer Superclásico por Colo Colo

Además descartó un cambio de posición como se especuló en un momento y hasta se comparó con lo que realizó con Luis Advíncula, que en Boca Juniors jugó hasta de extremo por la derecha.

“Es muy inteligente, puede jugar de extremo, pero tengo variantes. Vienen jugados chicos que lo vienen haciendo bien. Se está integrando y en los minutos que le toque, lo hará bien porque sabe elegir y tiene experiencia”, sentenció dejando la puerta abierta a que será alternativa y sumará minutos en su retorno al Estadio Nacional.