Mauricio Isla genera un lindo problema en el esquema de Jorge Almirón. La llegada del Bicampeón de América le entrega una nueva variante por la banda derecha.

En primera instancia el fichaje del Huaso apuntaba a que Óscar Opazo sería el gran damnificado. Pero el entrenador transandino reveló que tiene como opción que ambos jueguen por la banda derecha, siendo el ex Independiente el que estaría más adelantado.

Un cambio de posición que de inmediato se asemeja al que implementó con seleccionado de Perú, Luis Advíncula, en su pasado en Boca Juniors. Inclusive fue utilizado en más de una ocasión como puntero derecho. Si hasta se ubicó entre los goleadores con anotaciones Colo Colo y a Fluminense en la pasada edición de la Copa Libertadores.

Respaldo al cambio de Mauricio Isla

Por lo mismo, históricos de Colo Colo apoyan este cambio del Huaso. Lo que aportaría mayor eficacia en el ataque y una doble marca al momento de defender por la banda.

El primer que aprobó esta medida fue Gustavo de Luca, quien confesó a Redgol que Isla está más que capacitado para cambiar de puesto.

Isla debutará este sábado en el Superclásico

“Yo creo que lo va a ocupar de la mitad para arriba. Ahora el técnico de la U es inteligente y puede que le ponga una marca persona. Pero él esta capacitado para hacerlo. Ya lo demostró en Independiente y la selección”, aseguró el ex delantero del Cacique.

Por su parte Alejandro Hisis apoyó tener a dos especialistas por la banda para sorprender a la U en el Superclásico. “No es una idea descabellada. Es un jugador con experiencia. Puede complementarse bien con Opazo. Incluso le dará más libertad para saber que esta cubierto cuando deba ir al ataque. Es una propuesta que me gusta”, sentenció el ex volante del Cacique.