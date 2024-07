Colo Colo prepara el partido contra O’Higgins en la fecha 17 del Campeonato Nacional, aunque varias bajas afectan al Cacique. Los albos tienen la baja de Maximiliano Falcón por una fuerte gripe que afectó al plantel y varios suspendidos, entre los que se encuentra Brayan Cortés.

El portero titular fue castigado con tres fechas de sanción por dar un manotazo en la gran pelea que se formó frente a Unión Española. Por eso, se perderá este duelo y también el Superclásico ante Universidad de Chile. ¿Vendrá otra sanción, ahora interna, para el golero? Jorge Almirón habló.

“No he hablado con él. No he podido. Los tiempos son así, tengo que enfocarme en el equipo, ya habrá tiempo de hablar. El que se siente perjudicado es el jugador, es una suspensión y perderse un partido ahora… él es el más perjudicado. Son tres partidos importantes”, partió diciendo.

“Tiene que seguir entrenando, sumando, porque es importante su jerarquía. Sigue siendo parte del equipo, no pasa nada, es un error. Hablamos de puertas adentro, hacia afuera tenemos que ser fuertes porque somos muy grandes y a los clubes grandes los aman o los odian. A nuestra familia la cuidamos, para afuera obviamente no voy a comentar”, reiteró.

Brayan Cortés fue uno de los expulsados ante Unión Española | Photosport

Brayan Cortés suspendido y Fernando de Paul se pone los guantes en Colo Colo

Ante la baja de Brayan Cortés, Fernando de Paul tomará el arco de Colo Colo en las siguientes tres fechas. Quizás más. “No le toca estar a Brayan, pero está Fernando, que está muy bien. Lo ha hecho de manera muy sobria y nos da confianza, al plantel igual”, dijo Jorge Almirón.

