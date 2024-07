Jorge Almirón habló del interés de Boca Juniors por Carlos Palacios y explicó por qué no quiere que salga de Colo Colo.

Colo Colo sigue buscando un lateral derecho, pero otra tarea que le trae el mercado de pases es lidiar con posibles salidas del equipo. Una que buscan evitar es la de Carlos Palacios, quien tiene un interés de Boca Juniors que, según la prensa argentina, podría sacarlo del Estadio Monumental.

Jorge Almirón se refirió al tema y dejó claro que no quiere que se vaya. “Se ha hablado hace seis meses, en el libro de pases anterior también y no se hizo. Jugó toda esta temporada y lo ha hecho bien, para mí es sumamente importante y para el equipo también”, apuntó el DT de Colo Colo.

“Carlos Palacios es diferente a los demás, tenemos buen equipo y él sale del contexto, tiene esa rebeldía de barrio en la cancha. Es jugador de Colo Colo que compró parte de su pase y tiene una cláusula. Si la pagan no se puede hacer nada y mientras no, sigue siendo jugador nuestro”, advirtió.

A pesar de que en Argentina hablan de un acuerdo del jugador y Boca Juniors, Jorge Almirón dejó claro que no ha llegado ninguna oferta por sus servicios. “Hasta que los directivos no me digan que hay alerta o se quiera ir, sigo entrenando. Yo sigo contando con el plantel completo”, declaró.

| Photosport

La decisión de Boca Juniors que frenaría la opción de Carlos Palacios

En medio de los rumores que vinculan a Carlos Palacios con Boca Juniors, el cuadro Xeneize tomó una decisión que impacta la contratación de refuerzos. El elenco argentino ya presentó la lista de buena fe para el repechaje de Copa Sudamericana y recién incorporará cuando se defina esa llave.

“Como hay poco tiempo, ya que el viernes 12 de julio Boca tiene que presentar la lista de buena fe jugar ante Independiente del Valle, Boca no va a contratar a nadie más hasta después del repechaje”, informó el periodista argentino Leandro Aguilera. Con esto, recién después del 24 de julio Boca volvería al mercado.

