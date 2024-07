Jorge Almirón no se anduvo con cosas y, ante la demora de la dirigencia de Colo Colo en traer a su nuevo lateral derecho, golpeó la mesa. El técnico habló en conferencia de prensa y se refirió a los dos grandes candidatos para reforzar esa zona de la cancha: Matías Catalán y Mauricio Isla.

El Cacique ha estado negociando por el Huaso desde hace semanas pero las cosas parecen estar alejándose cada vez más. Al Bigote lo buscaron también, pero su alto precio lo distanció definitivamente. O eso se creía hasta este viernes, donde el entrenador le dejó un claro aviso al club.

El técnico albo decidió aclarar cuál es su postura entre las dos opciones que han sonado con más fuerza en las últimas semanas como su próximo lateral derecho. Ahí enfatizó que es el hombre de Talleres el que le gusta, instalándolo incluso por encima del bicampeón de América.

Jorge Almirón exige a Colo Colo ir por Matías Catalán y no por Mauricio Isla

Colo Colo busca un lateral derecho por pedido de Jorge Almirón y ha manejado varios nombres. Pero más allá de las opciones, el técnico tiene clara su postura y no piensa en otros nombres que no sea Matías Catalán.

Jorge Almirón remarcó que es Matías Catalán el nombre que quiere para reforzar a Colo Colo. Foto: Photosport.

Este viernes el DT habló en conferencia de prensa y se refirió a la zona que quiere reforzar, elogiando primero a quien hoy está ahí. “Han jugado todos, el que más lo ha hecho es Óscar, que tiene muchísima experiencia y ha sido un aporte importante. Los demás chicos también, pasamos en Copa Libertadores y Opazo jugó la mayoría de los partidos”.

“Siempre es importante tener gente para generar competencia dentro del plantel, para generar competencia fuerte contra los rivales que vamos a enfrentar en los partidos importantes. El aporte de todos ha sido importante hasta ahora y se habla de jugadores para mejorar la jerarquía del plantel, simplemente eso”, señaló.

Pero fue tras ello que Jorge Almirón reveló no sólo a quien quiere, sino que a quien le pidió a Aníbal Mosa para la segunda rueda. “El central zurdo lo dijo el presidente, pero no lo hablamos nunca. No hay nombres en específico, siempre es importante pero no hay. Yo fui claro con el presidente, me gusta Catalán y es el que me gusta para reforzar la defensa. Después se está negociando con varios”.

En esa misma línea, el entrenador albo dedicó palabras al Huaso, a quien no descartó pero dejó más atrás en la lista de prioridades. “Isla se ha nombrado bastante y lo tenemos en cuenta. Se está trabajando porque no es fácil y esperamos que pronto pueda llegar”.

“Hay muchos nombres y yo respondo a lo que la prensa dice con los que la gente se entusiasma. Son nombres de jerarquía, con experiencia. Isla me gustaría, pero hay otros también y nombrarlos es manosear, faltarle el respeto al club. Va por ahí”, sentenció al respecto.

Colo Colo se había bajado de la carrera por Matías Catalán pero tras las declaraciones públicas de Jorge Almirón las cosas pueden volver a activarse. El lateral es titular en Talleres y no lo van a soltar a menos de que paguen 4 millones de dólares, una cifra muy alta para lo que apuntan en el Cacique.

¿Cuáles son los números de Matías Catalán esta temporada?

Matías Catalán seduce a Jorge Almirón luego de haber disputado un total de 18 partidos oficiales esta temporada con Talleres. En ellos ha marcado dos goles, ha aportado con una asistencia y llega a los 1.564 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras se definen por su lateral derecho, Colo Colo buscará meterse en la final regional de la Copa Chile 2024. Este sábado 13 de julio a partir de las 17:30 horas el Cacique enfrenta a Deportes Santa Cruz por la vuelta de las semifinales tras igualar 1 a 1 en la ida.

