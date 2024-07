Colo Colo ha estado buscando desde que arrancó el mercado de pases de invierno a su nuevo lateral derecho. Jorge Almirón no está conforme con Óscar Opazo y tiene a un nombre como prioridad en su lista: Mauricio Isla.

El Huaso es el jugador que quiere el técnico para potenciar la banda y así poder pelear tanto en el plano local como internacional. Sin embargo, en el Estadio Monumental parecen haber quedado sin dinero tras el arribo de Javier Correa y realizaron una oferta que fue rechazada.

Si bien los hinchas esperaban que intentaran algo más subiendo el monto, lo cierto es que esto no ocurrirá. Según revelaron en las últimas horas, el Cacique deja de lado al bicampeón de América y pone la mira en otros nombres para encontrar a su nuevo lateral derecho para la segunda rueda.

Colo Colo deja en el congelador a Mauricio Isla y mira otras opciones

A pesar de que parecía estar listo, Mauricio Isla comienza a alejarse de Colo Colo. El Huaso no aceptó la propuesta realizada por el Cacique y en el club, en lugar de tentarlo de otra manera, se enfoca en los otros que están en la lista.

Mauricio Isla va quedando atrás en la lista de prioridades de Colo Colo. Foto: Photosport.

Así lo reveló el periodista Rodrigo López, quien en las pantallas de DSports aseguró que “la oferta fue rechazada y tiene que ver con los montos de su salario. No sólo en Chile, sino que con Peñarol e incluso el Oviedo de España, no calzan a lo que busca”.

En esa misma línea, el reportero albo remarcó que si bien no está descartado, ya no es la prioridad. “No digo que esté caído, pero Colo Colo empieza a trabajar en las otras opciones”.

De hecho, Rodrigo López detalló que ahora es otro que estaba más abajo en la lista el que pasa a ser la principal carta. “Era la opción C, pero hoy pasa a ser la primera: Felipe Loyola. Aunque está difícil porque 1.5 es lo mínimo que pide Huachipato y ya tiene una oferta así que es del Fortaleza”.

“No sé si primará la opción del jugador, que siente que está más cerca de la selección estando en Colo Colo”, complementó antes de revelar quiénes son los otros en la fila. “El tema con Huachipato no está fácil y aparecen otros nombres como Dylan Escobar y Nicolás Fernández”.

Finalmente remarcó que lo que quería el técnico albo ya no se cumplirá. “Las tres opciones que pidió Almirón no van a llegar. Catalán ya no, Isla está difícil y aparece la opción de Loyola”.

Colo Colo comienza a tomar posturas ante la negativa de Mauricio Isla y se enfoca en negociar con otros jugadores para encontrar a su próximo lateral derecho. El Cacique hasta ahora tiene sólo un refuerzo para la segunda rueda, en la que está obligado a pelear tanto en el plano local como internacional. ¿Le alcanzará?

¿Cuáles son los números de Mauricio Isla esta temporada?

En lo que va de temporada 2024 junto a Independiente de Avellaneda, Mauricio Isla ha logrado disputar un total de 18 partidos oficiales. En ellos ha marcado un gol, ha aportado con tres asistencias y alcanza los 1.536 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras sigue trabajando en su nuevo lateral derecho, Colo Colo se enfoca en buscar la final regional de la Copa Chile. Este sábado 13 de julio desde las 17:30 horas el Cacique enfrenta a Deportes Santa Cruz en la vuelta en el Estadio Monumental.

