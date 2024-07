Mauricio Isla tiene total acuerdo de palabra con Colo Colo para convertirse en refuerzo del Cacique, por venia y deseo del entrenador, Jorge Almirón. Tal como informó RedGol este pasado miércoles, el Huaso cerró el trato con el Cacique y al lateral derecho sólo le falta destrabar su salida de Independiente de Avellaneda.

Este miércoles, el periodista de Radio ADN, Cristián Ávila Soto entregó más detalles, específicamente en lo que respecta a las exigencias de Isla para convertirse en refuerzo de Colo Colo.

Mauricio Isla pactó con Colo Colo venderle su pase en 500 mil dólares al Cacique, esto después que destrabe su salida de Independiente y tenga la carta en su poder. A esto se suma un sueldo mensual de 70 millones de peso, exigencias que los albos deberán cumplir para presentar al Huaso como segundo refuerzo para lo que resta del año.

Cabe recordar que Colo Colo ya presentó a Javier Correa como refuerzo, mientras la opción de Matías Catalán se cayó. Así las cosas, Isla es con más fuerza la gran carta para cumplir con la petición del lateral derecho de Almirón.

Independiente no lo soltará sin compensación

Respecto a Independiente, hace unos días el el vicepresidente del cuadro argentino, Carlos Montaña, manifestó que “por lo que hablé con el presidente, todavía no tenemos nada formal. Los montos son los que se establecen en un contrato. Es un jugador que respetamos, vino a Independiente en un momento difícil, que dio mucho. Con la dirigencia no ha tenido ningún problema, no sé cuáles son los motivos para que él decida regresar a Chile”.

“Vamos a tratar de que esto se encarrile. Si él no tiene deseos de seguir en Argentina, en nuestro club, lógicamente que como dirigentes de la institución vamos a proteger nuestros intereses y tiene que haber un resarcimiento económico porque es un jugador que tiene contrato”, sentenció.

Revelan las exigencias de condiciones del Huaso Isla para fichar en Colo Colo.

Según publica DaleAlbo, “hace algunas semanas, la directiva de Independiente se reunió con el representante de Mauricio Isla. Luego de dicha reunión y considerando la deuda que tiene el club, se bajó el monto de 600 mil a 500 mil para poder sacar al futbolista del fútbol argentino”.

¿Cuándo se juega la revancha entre Colo Colo y Santa Cruz?

Tras el empate 1-1 de la ida, el partido de vuelta entre Colo Colo y Deportes Santa Cruz se jugará el próximo sábado 13 de julio a partir de las 17:30 horas de Chile, en el Estadio Monumental de Santiago.