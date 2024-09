Una polémica situación se ha instaurado, luego de la suspensión del duelo en que Colo Colo debía recibir a Universidad Católica, el viernes 13 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el estadio Monumental, por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

Pero todo quedó en nada, luego de que por una nueva decisión de las autoridades regionales el clásico fue suspendido, por falta de contingente policial, lo que, de alguna manera, da un descanso a los albos antes de su duelo por la Copa Libertadores 2024.

Para la noche del 17 de septiembre está programado el choque ante River Plate, por la ida de los cuartos de final, donde ahora habrá más tiempo de preparar el duelo sin otra competencia de por medio.

Por esto, el técnico Jorge Almirón sacó la voz por esta decisión, una vez que se concretó la goleada en contra por 3-0 ante Magallanes, en un duelo válido por la Copa Chile 2024.

Colo Colo podrá recuperarse luego de la goleada ante Magallanes. Foto: Carlos Alarcon/Photosport

Almirón toma decisión con Colo Colo por el clásico

Fue Jorge Almirón quien asumió la vocería del tema, teniendo en cuenta de que ganas días de preparación, sin un partido de por medio ante el choque contra River Plate, aunque asegura que no varía su planificación.

“Hay que adaptarse siempre a todo, pero bueno, si jugábamos el viernes teníamos que recuperarnos, hacer regenerativo para el martes. Del viernes al martes hay poco tiempo, así que no iba a haber tanto tiempo para planificar partidos“, explicó.

En esa línea, asegura que es algo que les viene bien para sacarse la caída ante Magallanes y poder enfocar a todos sus jugadores para el choque en la Copa Libertadores.

“Ahora sí tengo un poco más de tiempo y creo que les viene bien a todos, ¿no? Sacar de este partido, limpiar la cabeza que el fútbol tiene estas cosas, me ha pasado muchas veces, esta derrota duele, pero yo no lo tomo como algo normal, para mí no es insignificante, yo no me separo de un resultado de otro”, destacó.

Colo Colo tendrá 10 días para preparar su primer duelo ante River Plate. Foto: Jose Robles/Photosport

Colo Colo no quiere polémicas

No fue el único que habló por Colo Colo en el estadio Fiscal de Talca, porque el director deportivo Daniel Morón, también se refirió al tema, aunque deslizó la crítica para las autoridades.

“Una situación que no nos compete, sí a nosotros porque somos parte de esto, pero al final de cuentas no podemos hacer absolutamente nada, solamente acatar las decisiones que en este caso hace Estadio Seguro, Carabineros, la ANFP, solamente eso, no quiero ponerle más pelos a la sopa. Era una instancia de jugar un partido clásico, quizás muy parecido a lo que venía después el día martes”, detalló.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.