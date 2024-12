Jorge Almirón indicóm que personalmente llamó a Claudio Bravo para que pudiera salir del retiro, pero no alcanzó para convencerlo.

Jorge Almirón retornó a Chile luego de pasar unas extensas vacaciones. El entrenador de Colo Colo tiene mucho trabajo en el mercado de pases, pues salieron jugadores importante para el Cacique como Carlos Palacios y Brayan Cortés.

El reemplazante del arquero es uno de los dolores de cabeza más grandes para los albos en estos momentos. Así lo hizo saber el DT, quien manifestó que llamó personalmente a Claudio Bravo para ofrecerle la portería.

“Lo primero que hice fue hablar con Claudio, quien se tomó un tiempo para pensar y fue sensato cuando se comunicó conmigo nuevamente agradeciendo la posibilidad”, comentó Almirón.

Explicó luego que el ofrecimiento fue muy sorpresivo para el ex portero del Barcelona. “Fue algo inesperado para él, pues estaba retirado y no me conocía. Hablé directamente con él y esperamos unos días”, sostuvo.

Almirón busca un nuevo arquero para Colo Colo

La pena de Almirón por la negativa de Bravo

El no que Claudio Bravo le entregó a Colo Colo dejó con un sabor amargo a Jorge Almirón, quien entendía que no era sencillo contar con un jugador que hace algunos meses se había retirado.

“Hubiese sido espectacular contar con él, pero estaba retirado, un ciclo cumplido. Tiene otro proyecto de vida y eso lo entendí perfectamente”, confesó el entrenador argentino.

Entiende que ahora el club debe enfocarse en contratar un arquero importante. “Ahora debemos ver opciones. No hay nombres aún, no he hablado con nadie más”, manifestó Almirón.