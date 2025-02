Colo Colo ha estado trabajando durante toda la semana con varias dudas en su plantel. Para el duelo ante O’Higgins por la segunda fecha de la Liga de Primera, el Cacique ha sufrido con bajas por lesión que han preocupado a Jorge Almirón.

Nombres como Arturo Vidal, Salomón Rodríguez y Marcos Bolados han presentado molestias que los han dejado al margen. Sin embargo, este viernes el técnico albo contó la firme sobre sus casos, con especiales palabras para uno de ellos.

Jorge Almirón sorprendido con la recuperación de Arturo Vidal en Colo Colo

Jorge Almirón le dio una buena noticia a los hinchas de Colo Colo. El técnico confirmó el retorno de uno de sus pilares y no escondió su sorpresa por la forma en la que se recuperó, más rápido de lo que todos pensaban.

El DT aseguró que Arturo Vidal “se fue integrando, la idea era llevarlo de a poco esta semana para ver si llega al lunes. Tenemos un par de días, pero se le ve natural. Entrenó bien, hoy pudo hacer fútbol y estamos sorprendidos. Está mejor de lo que esperaba“.

Jorge Almirón confirmó que Arturo Vidal se recuperó, pero igual lo dejó en duda en Colo Colo. Foto: Photosport.

Aunque más allá de su recuperación, el entrenador albo remarcó que no tiene decidido si lo incluirá ante O’Higgins. “Tenemos dos días, no lo voy a apurar. Después de la evaluación con el cuerpo médico vamos a ver si está para jugar”.

Minutos más tarde volvería a dedicarle palabras al King. “Arturo como estaba con la molestia vamos a evaluar como está, pero es un jugador top. El mejor que tengo en el equipo, lo ven los compañeros. Dependerá mucho de cómo se siente, cuando entrena y compite lo hace al 100 y cuando tiene una molestia se resiente. No quiero que esté jugando un partido y parar otro, estar siempre a medias. Lo quiero bien, tenemos que afianzarnos en el torneo, viene Copa Libertadores, la selección, muchas cosas que tiene como objetivo y queremos ser parte“.

“Tenemos que cuidarlo en los momentos importantes y que no esté a medias porque no le sirve a él ni a nadie. Es importante tomar las mejores decisiones, pensando en que pueda jugar la mayoría de partidos y no se resienta ni frenándose. Por eso estamos con mucha comunicación y ver si se da este lunes. Si no, esperar a la otra semana”, complementó.

Tras ello, Jorge Almirón aclaró lo que está pasando con Salomón Rodríguez, quien sigue con problemas en su tobillo. “Estuvo varios días y todavía lo mantiene inflamado. Está bien, haciendo trabajo lineal pero hacer fútbol en un partido normal y que se sienta libre. Normalmente los jugadores tienen molestias, o está cansado o cargado de un golpe, es normal. Estaba bastante inflamado, pero van pasando los días y está mejor”.

“No ha hecho fútbol, veremos si de aquí a dos días… confío mucho en los jugadores que se sienten importantes y quieren jugar, piden que los infiltren. Me ha pasado como jugador o entrenador, que cuando necesitas a un jugador para un partido importante y el médico te da, pero el mejor médico es el jugador. Veremos si puede estar, si se pueden infiltrar para jugar. Yo confío en él“, añadió.

Finalmente, Jorge Almirón descartó a Marcos Bolados ante O’Higgins. “Marcos está bien, no tuvo una lesión grave, fue una molestia, una fatiga. Esta semana trabajó diferenciado y no creo que llegue al lunes pero no es grave“.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Jorge Almirón y Colo Colo están trabajando para recuperar a los lesionados para el duelo con O’Higgins. El duelo está programado para este lunes 24 de febrero a partir de las 20:00 horas en el Estadio Monumental.

¿Cómo está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera?

Así marcha Colo Colo en la tabla: