Javier Correa alaba a Arturo Vidal: “Me sorprende día a día”

En Colo Colo se han encargado de demostrar durante el último tiempo que, más que un plantel, son una familia. El Cacique tiene un equipo que no ha variado mucho en sus figuras, lo que ha forjado amistades que van más allá de la cancha.

Una de ellas es la que tienen Javier Correa y Arturo Vidal. El King, como referente albo, recibió al delantero y ha sido uno de los más cercanos en su paso por el fútbol chileno, algo que no se ve todos los días.

De hecho, el propio atacante argentino se encargó de destacar la faceta más humana del bicampeón de América. Uno con el que ahora se ve incluso fuera de la cancha y que incluso lo tiene como uno de sus invitados fijos en cada evento que realiza.

Javier Correa se rinde ante Arturo Vidal

Javier Correa llegó a Colo Colo a mitad de la temporada 2024 con la misión de ser el goleador del equipo. El primero en salir a respaldarlo fue Arturo Vidal, quien le puso todas sus fichas, un gesto que agradece hasta hoy.

Javier Correa destacó a Arturo Vidal y su lado más humano. Foto: Photosport.

En conversación con Qué Nooo del canal de Youtube XDXT Play, el argentino alabó al chileno. “Un genio, me saco el sombrero yo con él. Me adoptó, me abrió las puertas de su casa, es un genio. Jugó con tanto genio y tanto groso y que se comporte así conmigo a mí me sorprende día a día, tiene gestos que cada vez lo hacen más grande”.

“Creo que nunca se comió lo que realmente es Arturo Vidal, para mí no se da cuenta. A veces vamos a comer y se levanta, va al baño y va como un loco normal y yo digo ‘este loco no entiende nada’ (risas), porque otro loco no entraría por la puerta o hasta los mosquitos le molestarían, a este no”, añadió.

Aunque más allá de la cercanía, Javier Correa evita profundizar en lo que hizo Arturo Vidal fuera del país. “Yo no le pregunto mucho de sus cosas o lo que le ha pasado porque lo deben cansar con eso, sí me quedo con las cosas que vivimos nosotros, lo que hace, está siempre pendiente y ahora me invitó a una cena que hace con sus fans y me puso a mí como invitado especial“.

Los gestos del bicampeón de América demuestras que es uno de los hombres más importantes del camarín albo. Con su respaldo ayuda a jugadores que llegan con presión pero que encuentran un respiro en su experiencia.

Javier Correa ha quedado loco con la forma en que Arturo Vidal lo ha recibido en Chile. En Colo Colo disfrutan de las buenas relaciones que hay en el plantel para así luchar todos juntos en un 2025 donde quieren ganarlo todo.

¿Cuáles son los números de Javier Correa esta temporada?

En lo que va de temporada 2025, Javier Correa ha logrado disputar un total de 3 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha marcado 4 goles, no registra asistencias y alcanza los 247 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Javier Correa buscará seguir con su racha goleadora en el próximo partido de Colo Colo. El Cacique vuelve a la cancha este lunes 24 de febrero desde las 20:00 horas recibiendo a O’Higgins en el Estadio Monumental.