El técnico se refirió al alza que los tiene peleando en el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores, señalando que todavía no llegan a su mejor versión. Remarcó, eso sí, que "lo más difícil es sostener el rendimiento".

A pesar de la irregularidad, Colo Colo parece haber encontrado por fin el esquema para pelear en todos los frentes. El Cacique está con vida tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Libertadores, donde esta semana Jorge Almirón se juega la clasificación.

El técnico llegó al Estadio Monumental con cartel de DT copero y tendrá la obligación de responder a él avanzando a la próxima ronda del torneo continental. El alza en el juego es evidente con los resultados obtenidos en las últimas fechas, pero para el DT todavía se puede mucho más.

Y es que en conferencia de prensa previa a la visita a Cerro Porteño en Paraguay, el entrenador albo aseguró que todavía no llegan a su mejor versión. De hecho, se animó a remarcar que están recién en la mitad y que todavía falta mucho para llegar al nivel que quiere.

Jorge Almirón alienta a Colo Colo a tocar su techo

Colo Colo logró meterse en la pelea por el liderato del torneo y la ilusión crece en sus hinchas para levantar el título al final de la temporada. Jorge Almirón no tuvo un buen inicio pero parece haber ido encontrando la fórmula para sacarle rendimiento a uno de los mejores planteles del fútbol chileno.

Jorge Almirón aseguró que su Colo Colo todavía tiene mucho por entregar y va apenas en la mitad de su nivel. Foto: Photosport.

Este lunes el técnico habló con los medios de comunicación y se refirió al alza que ha tenido el equipo, remarcando que “creo mucho en los procesos. Depende mucho de los resultados, que sean a favor más allá de que no se logra jugar del todo bien, la semana es más tranquila. Se pueden trabajar cosas”.

Jorge Almirón no se encondió y aseguró que “yo soy autocrítico hasta ganando. El último partido con Iquique quedé bastante conforme de inicio a fin, hicimos un gran partido. Individual y por sectores se hizo un buen rendimiento, los delanteros hicieron goles y me quedo feliz por el rendimiento en general”.

De hecho, para el DT queda en evidencia el alza en el proceso con los últimos partidos de Colo Colo. “Ante Palestino hubo cosas que se hicieron bien y el fin de semana se intentaron mejorar. Con Iquique se vio, por eso fue bueno el partido”.

Pero tras ello, Jorge Almirón sorprendió al señalar que todavía no llegan a su mejor versión. “Acercarnos a los primeros lugares es motivante. El proceso va en crecimiento y, para mí, estamos en la mitad de lo que podemos rendir. No digo que vamos a jugar mejor, pero sí sostenerse. Me quedo conforme, más que con el resultado, con el juego del equipo”, lanzó.

“Lo más difícil es sostener el rendimiento. Nosotros iniciamos buscando un equipo, cambiamos piezas y con los entrenamientos encima, hasta los que les toca entrar se ven bien. Eso habla del proceso, del grupo. A veces algunos no les toca por reglamento, porque son 18 jugadores, entonces muchos quedan afuera. Tengo un plantel amplio y cuando nos toca entrenar es con 12 jugadores, es duro para ellos no tener participación, pero tenemos buenos líderes, referentes. Vamos en crecimiento”, sentenció.

Jorge Almirón ahora tendrá que demostrar su categoría como DT en un duelo vital para el futuro de Colo Colo esta temporada. Ante Cerro Porteño el técnico se juega el responder al cartel de DT copero y así meter al Cacique en los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Cuáles son los números de Jorge Almirón en Colo Colo?

Desde su arribo hasta ahora, Jorge Almirón ha logrado disputar un total de 24 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha conseguido 12 triunfos, seis empates y seis derrotas, con 33 goles a su favor y 18 en contra.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Jorge Almirón se juega uno de los partidos más importantes desde su arribo a Colo Colo. Este miércoles 29 de mayo desde las 20:30 horas el Cacique busca la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño en Paraguay.

