Jordhy Thompson ha dicho en más de alguna ocasión que le gustaría tener otra chance en Colo Colo, donde forjó una gran relación con Damián Pizarro. Además de refrendar su intención de jugar por la selección chilena, el antofagastino ratificó su deseo de volver a vestir el uniforme albo.

También reveló una charla con el staff de Ricardo Gareca e insistió en que le gustaría otra oportunidad en el Cacique. “Estoy muy contento en Rusia, trabajando lo sicológico, obviamente”, aseguró el antofagastino en una entrevista con DSports.

“En un futuro puede ser la vuelta de Colo Colo. Le debo a los hinchas por cómo se portaron conmigo. Siempre estaré agradecido y con ganas de devolver algo. En Rusia estoy súper tranquilo y con ganas de quedarme”, manifestó el atacante del Orenburg ruso.

Jordhy Thompson celebra junto a Damián Pizarro. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Agregó que “trato de separar las cosas un poquito. Irme de Chile me sirvió mucho. Estoy tratando de hacer las cosas bien, obviamente“. Además, el antofagastino que el 10 de agosto cumplirá 20 años repasó su estadía en el Cacique, club donde debutó profesionalmente.

Jordhy Thompson quiere una nueva oportunidad en Colo Colo y aplaude a Damián Pizarro

Jordhy Thompson formó una amistad importante en Colo Colo, pues Damián Pizarro es uno de los grandes amigos que ha hecho en el fútbol. De hecho, el “9” de los albos fue uno de los jugadores que visitó al delantero en la cárcel tras haber sido imputado por desacato y femicidio frustrado. Otro fue Alan Saldivia.

“En Colo Colo hice una buena temporada dentro de la cancha, pero creo que pude haber dado un poquito más. En Rusia recién me estoy adaptando, aún no estoy al 100. Quiero llegar rápido a eso para dar lo mejor de mí. Pensé que me iba a costar más la adaptación, pero me ha ido bien”, manifestó de su estadía en la Premier League.

Y también se refirió a las actuaciones del centrodelantero que pronto será jugador del Udinese de Italia. “Todos los ‘9’ pasan por altos y bajos. Creo que ya pasó lo bajo y viene lo lindo. Damián Pizarro es un crack, tiene todas las condiciones para triunfar. Le va a ir extraordinario en Italia”, sentenció Jordhy Thompson sobre un futbolista al que siempre le ha deseado éxito.

Jordhy Thompson se abraza con Damián Pizarro. (Felipe Zanca/Photosport).

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo se metió de nuevo en la pelea por el título: al cabo de 13 fechas disputadas, el Cacique quedó a cinco puntos de Universidad de Chile, líder exclusivo en la tabla de posiciones.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!