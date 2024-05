Jordhy Thompson revela acercamientos con la Roja: "El cuerpo técnico de Gareca me pidió..."

Jordhy Thompson ha dicho en más de una ocasión que su prioridad es la Roja y hace unos días, Ricardo Gareca dejó abierta la convocatoria del atacante que milita en el Orenburg de Rusia. Una declaración de intenciones del Tigre que causó molestia en el Gobierno de Chile.

Así al menos lo evidenció Antonia Orellana, ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Con el paso de las horas, Thompson concedió una entrevista y habló de su deseo de llegar a la selección chilena. “Voy paso a paso. Hay que vivir un proceso, no pienso más allá”, dijo el antofagastino en una conversación con DSports Chile.

“Me siento capacitado, pero si no llega el llamado seguiré trabajando para demostrar que sí puedo estar y ganarme un lugar en la selección. No estoy apurado con eso, me siento tranquilo. Veremos qué sale a futuro”, aseguró el jugador que el 10 de agosto cumplirá 20 años.

De todas formas, Thompson reveló charlas con el staff técnico de Gareca. Algo que da a entender que el futbolista surgido en las inferiores de Colo Colo figura en la consideración del experimentado entrenador argentino.

Jordhy Thompson reafirma sus ganas de jugar por la Roja y cuenta una conversación con el staff de Gareca

Pese a que es un futbolista seleccionable por Ecuador, el gran objetivo de Jordhy Thompson es llegar a la Roja y en el staff que encabeza Ricardo Gareca ya saben de sus condiciones. De hecho, el Tigre aseguró que le interesa el presente dentro de la cancha por sobre la calidad personal.

“Veo cómo está como jugador en lo profesional. Después lo iré conociendo como persona”, manifestó Gareca. Y Thompson reveló algunas charlas que ha tenido con el cuerpo técnico que trabaja junto al exseleccionador de Perú en Juan Pinto Durán.

Ante eso, Thompson reconoció que “mi prioridad siempre será la Roja. Estoy tranquilo y a la espera de un posible llamado. Conversé con el cuerpo técnico de Gareca, me pidieron mis datos y mi pasaporte”. Es decir, una prueba más que fehaciente de que cuenta para el otrora centrodelantero de América de Cali. Habrá que ver si esa convocatoria tan anhelada por Thompson llega en algún momento…

