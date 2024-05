La selección chilena tendrá un apretón importante en junio próximo, porque jugará la Copa América, certamen que además servirá para que Ricardo Gareca debute oficialmente en la Roja.

El Tigre conversó la semana pasada con RedGol y uno de los tópicos que trató fue la posible llamada de Jordhy Thompson al equipo nacional, a quien no le cerró las puertas.

“Lo seguimos permanentemente. Que no esté en la lista de 55 no significa que no tenga chances para las Eliminatorias. No tiene que estar en una lista para estar en las Eliminatorias”, explicó el adiestrador.

Enojo de la ministra Orellana

Sobre este tema habló la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien reaccionó con molestia ante las palabras de Gareca, debido a la investigación que se sigue llevando a cabo por violencia intrafamiliar sobre el jugador.

Ricardo Gareca fue criticado.

“Creemos que al parecer se siguen haciendo oídos sordos del problema estructural que representa la violencia contra las mujeres”, dijo la secretaria de Estado.

“Ojalá que las personas que tienen un espacio de opinión tan relevante, sobre todo para quienes están en edad de formación (…) pudieran tener conciencia de que el delito de violencia intrafamiliar -por el que está procesado este jugador- es uno de los delitos más denunciados en el país”, apuntó sobre Ricardo Gareca y sus dichos.

