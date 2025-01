Javier Correa es el llamado a ser el delantero titular de Colo Colo para el 2025. El goleador que llegó a mitad del 2024, ahora buscará afianzarse como el referente del ataque de Jorge Almirón.

El trasandino comenzó su preparación tras finalizar la consagración de la Supercopa ante Huachipato. Es que a pesar de estar en vacaciones, el ex Estudiantes de la Plata realizó varios trabajos físicos junto a Gonzalo Guzmán, su preparador físico.

Por lo mismo, el nacido en Córdoba participó en una particular entrevista con su adiestrador. “Hoy me manejo de otra manera, me cuido mucho más”, partió diciendo el jugador de 32 años.

Incluso recalcó que en Argentina no le toman peso a la gran pasión que representa Colo Colo. “Estás todo el día en la tele. Todos te piden fotos en cualquier parte. Es otra la exposición”, recalcó el ariete.

El gran anhelo de Javier Correa

Pero en la conversación Javier Correa explicó cuál es su espina clavada y que buscará sacarse en este 2025. Un gran anhelo que implicaría hacer historia en el año del centenario de Colo Colo.

Correa sueña con hacer historia en Colo Colo

“Tengo un montón de sueños, me encantaría ser goleador. Pero también me gustaría pelear y jugar una final de Copa Libertadores. Estuvimos cerca el año pasado, pero no alcanzó. Me gustaría una final internacional”, confesó.

“En enero ya tenemos la Supercopa, falta mucho, es un objetivo principal. Pero lo primero es la pretemporada. Ahora solo hay que pensar en el partido en ese día. Si no la anisad te mata (…) En mi cabeza pensaba que no podía salir campeón, y me lo metí en la cabeza, pero ya lo pude hacer tres veces. Y ahora, quiero volver a salir campeón”, sentenció.