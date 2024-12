Iván Zamorano es un jugador conocido a nivel mundial. Sus goles y esfuerzos para revertir las malas en el Real Madrid terminaron dándole un título a los merengues. Sin embargo, el cariño que le pueda tener Bam Bam a los grandes clubes que defendió no se comparan con su amor eterno y profundo por Colo Colo.

En el programa TNT Sports Íntimo, Iván Zamorano sostuvo muy emotivo: “¿qué puedo decir de Colo Colo? Colo Colo es mi vida. Desde que tengo uso de razón que quise jugar en Colo Colo, mi papá me llevaba al estadio cuando no había asientos, nos sentábamos en el cemento, entonces Colo Colo me hacer acordar mucho a mí papá”.

Agregó que “yo terminé mi carrera en Colo Colo. Nunca jugué en Colo Colo y estaba en el Sevilla, y me preguntaban sobre mi futuro y yo decía ‘quiero terminar mi carrera en Colo Colo’. Estaba en el Real Madrid y me preguntaban dónde quería terminar mi carrera: en Colo Colo. Estaba en el Inter y era lo mismo”.

En el Real Madrid igual pensaba en Colo Colo

“Llegar a Colo Colo después de estar 15 años en Europa, yo quería terminar mi carrera ahí. Llegué en un momento donde había un síndico y estaba en la quiebra, por mi manera de ser y mi esencia no podía cobrarle a Colo Colo”, complementó Bam Bam.

Zamorano sentenció que “jugué gratis y eso fue para mí lo más valioso que pude hacer en mi vida: primero cumplí el sueño de mi papá antes de morir y después mi sueño. Esos seis meses que jugué en Colo Colo, creo que fueron los seis meses más felices y en donde yo sentí a mí papá mucho más cerca, por eso Colo Colo es mi vida”.

El ex delantero y otrora capitán de la selección chilena comenzó su carrera en Cobresal. Después vinieron Cobreandino, St. Gallen de Suiza, Sevilla, Real Madrid, Internazionale Milano, Club América y Colo Colo.

Por la selección chilena adulta jugó 69 partidos marcando 34 goles. Actualmente es el cuarto goleador histórico de La Roja junto Arturo Vidal, tras Alexis Sánchez (51), Eduardo Vargas (45) y Marcelo Salas (37), considerando que Bam Bam perdió muchas oportunidades por el castigo impuesto a Chile tras el Maracanazo.