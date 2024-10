Marcelo Salas e Iván Zamorano hicieron una dupla temible dentro de la cancha en la selección chilena. A pesar de ser grandes goleadores, siempre se especuló que fuera del terreno de juego no tenían buena onda.

Un asunto que el Matador aclaró en el podcast Hey Social. Ahí habló largamente de la relación de los míticos Sa-Za, asegurando que jamás tuvieron problemas, aunque no había tanta cercanía en la época que jugaban.

“La rivalidad con Iván es por los periodistas, nunca tuvimos un problema con Iván. Quizás por la diferencia de edad, pues nuestros grupos eran distintos, teníamos 7 años de diferencia. Él estaba con los más grandes, no compartíamos fuera de la cancha, no nos vieron fueron de la cancha”, explicó el Matador.

“En esa época yo estaba casado, venía a Chile y me iba a mi casa. Él estaba soltero, venía a Chile y salía a comer. No nos vieron compartir afuera de la cancha y dijeron que teníamos un problema”, confesó.

Zamorano y Salas, una de las mejores duplas de ataque de la Roja en su historia

A pesar de eso, indica que “tenemos muy buena onda, en este último período hemos hablado mucho más, ante no hablábamos tanto. En Italia estuve 5-6 años y nos vimos 2-3 veces, igual es poco cuando tienes una relación”.

Salas y Zamorano son más amigos con el tiempo

El Matador Salas cuenta que con el paso del tiempo hay más cercanía. “Ahora nos hemos visto más, me invita a Miami, me he comido un asado con él, con su familia, con mis hijas, hemos jugado una pichanga. Hemos compartido más, estuve con Marías (Alberó) y sus hijos”.

Explica Salas que “tenemos ahora una relación más cercana y me pregunta si voy a ir a Miami. Ha pasado el tiempo y así te das cuenta que nunca tuvimos un problema, solamente fue un tema de diferencia de edad. Yo estaba con los más chicos y él con los más grandes”.

Salas y Zamorano comparte actualmente. En la foto con Iván, el hijo de Bam Bam.

En todo caso cuenta que en la Roja “entrenábamos juntos, calentábamos juntos, las jugadas eran juntos, comíamos juntos. Sólo que afuera de Pinto Durán no nos juntábamos”.

Sin hacerse problemas, dice Salas que los periodistas “van a seguir preguntando igual, ja, ja. Y uno sabe que es un tema interesante periodístico, porque Iván era el único jugando afuera y ahí aparezco yo. Hicimos 12 y 11 goles en las eliminatorias, yo le di 5 o 6 pases, aunque a él lo molesto que me dio sólo 2. Le digo te saqué goleador. Pero era interesante generar ese ruido”.

Salas y su complemento futbolístico con Zamorano

El Matador asegura que con Zamorano se llevaron bien en la cancha porque no jugaban en la misma posición, a pesar de que ambos eran delanteros.

“Iván es más 9, yo no soy tan centralizado, yo era enganche en mi etapa de formación, era 10. Tenía la capacidad de armar juego porque siempre jugué de atrás”, sostuvo.

“Me acomodaba bien de espalda o como segunda punta, como pasó con Iván y con Vieri en la Lazio”, explicó sobre las duplas letales que armó en su etapa como jugador.