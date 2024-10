Marcelo Salas realizó una carrera notable y llena de anécdotas, entre las que cuenta la que tuvo con Roberto Baggio en el Mundial de Francia de 1998.

El italiano quedó maravillado con los dos goles que anotó el Matador en el encuentro que jugaron, por lo que le pidió cambiar la camiseta. Pero increíblemente Salas lo dejó esperando afuera del camarín de Chile un largo rato, pues estaba muy molesto por el empate.

“Escuché al Coto Sierra decir que habían prohibido cambiar camisetas. Yo no me acordaba que habían prohibido eso, pero sí me acuerdo que termina el partido con Italia y estábamos calientes, por el penal que no se debió cobrar. Yo salgo con Baggio, me abraza y me habla en español”, relata el Matador en el podcast Hey Social.

“Pero en esa salida yo estaba bloqueado y entré al camarín. Luego Ricardo Abumohor (presidente de la Federación) me dice que me estaban buscando afuera: era Roberto Baggio, que me estaba esperando. Yo había estado con él en la cancha, pero me había bloqueado, no me acordaba. Era porque le había dicho que iba a cambiar camiseta con él”, aseguró.

Salas anotando el 2-1 parcial de Chle ante Italia en Francia 98 (Archivo)

Salas indica que “ahí obviamente salgo, hablé un par de minutos y me contó que tenía amigos argentinos. Ahora tengo esa camiseta en la casa”, relata el goleador formado en la U de Chile.

La leyenda de Baggio para Marcelo Salas

Marcelo Salas cuenta que dimensionó lo que era Roberto Baggio cuando llegó a la Lazio, inmediatamente después de ese Mundial.

“Imagínate que después me fui a Italia, para ir a la Lazio. Entonces cuando llegué me di cuenta lo que significaba Roberto Baggio en Italia. Tuve la suerte después de conocerlo y conversar. Voy para atrás y digo qué desubicado”, confiesa riendo.

“También tengo la camiseta de Nesta, con quien fui compañero tres años. Me dijo “te espero a fines de julio”, aunque prácticamente no me conocía. Ese partido con Italia me dio un respaldo para mi llegada a Lazio, porque no sabían quién era, no me conocía nadie”, cerró Salas.