José Luis Sierra contó anécdotas de los cambios de camisetas que realizó en el Mundial de Francia 98 con jugadores que no quería.

José Luis Sierra pasó a la historia del fútbol chileno al anotar un golazo de tiro libre en el Mundial de Francia 98 ante Camerún, que le permitió a la selección chilena clasificar a octavos de final del certamen.

Torneo en el que el Coto tiene buenas anécdotas, sobre todo por el famoso cambio de camisetas que los jugadores realizan después de los partidos.

En el programa Fútbol y Parrilla comentó que no logró tener un su poder camisetas preciadas. “Nos dicen desde la FIFA que está prohibido cambiar camisetas en la cancha. Y en Italia estaban Baggio, Vieri, Maldini, Cannavaro, había para regodearse”, comentó.

Junto a Pedro Reyes contaron que “nosotros los weones hicimos caso”, pero todo cambió para el Coto al final del partido. “Hay un weón, un italiano que entró y jugó en la Roma que se llama Luigi Di Biagio, que tú lo conoces porque te gusta el fútbol, pero que no era titular. En la mitad de la cancha me dice cambiemos la camiseta. Y el weón se la saca”.

Sierra, riéndose, indica que “no lo podía dejar con la weá en la mano y veía que se iban Maldini, Cannavaro. Así que esa la tengo en la casa”.

Sierra ante Camerún en Francia 98

Sierra y la camiseta que cambió con Camerún

Luego José Luis Sierra detalla que “la mejor que me pasó fue la del día de Camerún”, asegurando que “tengo la camiseta del gol porque fue en el primer tiempo”.

Para jugar la segunda parte usó otra polera y ahí contó la anécdota. “Termina el partido y dije con quién voy a cambiar de Camerún, no conozco a ningún weón, así que mejor no”.

“Pero me toca doping y de ellos llega un jugador y el tercer arquero. Ese arquero me dice que jugó contra mí en un Sao Paulo-Cruzeiro y me pide cambiar camiseta”, agrega el Coto Sierra sobre Bassey William Andem, portero que jugó en el club de Belo Horizonte ente 1994 y 1996.

“Y me cagó, como le iba a decir que no, ja, ja”, terminó contando el Coto sobre momento vivido en el estadio de la Beaujoire, de Nantes.