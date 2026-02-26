Indignación por polémica medida de Colo Colo con sus hinchas para 2026

Los hinchas de Colo Colo se llevaron una gran sorpresa esta semana. El club anunció una nueva modalidad para disfrutar del contenido exclusivo en YouTube, donde ahora se deberá pagar una membresía.

No es secreto que las finanzas del club pasan por un momento difícil, algo que también impactó el mercado de fichajes que hicieron los albos en esta temporada. Sin embargo, esta medida para recaudar dinero a través de material exclusivo cayó muy mal entre la fanaticada.

“Si eres colocolino de corazón, esto es para ti. Hazte miembro del canal y accede a contenido exclusivo del Eterno Campeón: entrevistas, transmisiones especiales y mucho más“, publicaron las redes oficiales del club.

Los hinchas reaccionaron de inmediato. “¿El mítico Lado B ahora lo cobrarán? No se pasen“, reprochó un usuario. “Primero no respetan el precio de las entradas y ahora nos cobran por ver las h… de YouTube? Súper ‘del pueblo’ de su parte“, fue otra de las quejas.

Hinchas se molestan por inédito anuncio de Colo Colo

Uno de los principales lamentos de los hinchas tiene que ver con un tema importante: durante 2025, la cuenta oficial de Colo Colo en YouTube transmitió, sin costo, todos los partidos de local del femenino y varios de las series menores del club. Varios temen que, ahora, ese contenido sea pagado.

Lo cierto es que existen dos tipos de suscripciones pagadas para 2026: la membresía “Albo”, con un valor de $700 mensuales, y la membresía “Cacique”, con un valor de $3.500 mensuales.

