Colo Colo se juega su última oportunidad para avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores 2023. Este jueves el Cacique recibe a Deportivo Pereira obligado a ganar, en un partido para el que tendrá a Fernando de Paul y no a Brayan Cortés en portería.

La situación ha generado un tremendo debate en la previa y que de seguro se mantendrá hasta el pitazo inicial. Ricardo Dabrowski y Claudio Arbiza se sumaron a la idea, con opiniones divididas y un llamado claro a Gustavo Quinteros

Dabrowski y Arbiza divididos por suplencia de Brayan Cortés en Colo Colo

En conversación con RedGol, Ricardo Dabrowski y Claudio Arbiza defendieron la decisión de Gustavo Quinteros de dejar a Brayan Cortés en la banca de Colo Colo. Todo luego de su castigo y de ser titular con la selección chilena.

“En el equipo todos los puestos son importantes, pero el del arquero es la base para lo que viene después en el armado. Por experiencia de Quinteros, por lo que ha visto, el estar día a día con ellos, si toma la opción de poner a De Paul por sobre Cortés es que considerará que tiene, más allá de méritos, la capacidad para afrontar el partido”, lanzó el Polaco.

En esa misma línea, recalcó que “es una decisión muy personal. No existe en el mundo un técnico que ponga un jugador para perder un partido. Habrá hecho la evaluación de todas las maneras posibles y considera que De Paul tiene que ser el titular. Hay que respetar esa decisión y lo hará basado en no una cuestión, tampoco creo que sea por un castigo, sino que porque está convencido de que le brinda una alternativa que necesita para este partido”.

“Uno entiende la ansiedad de los jugadores, pero el entrenador es un ser humano y toma decisiones pensando en lo mejor para el equipo. No es que sólo lo haga para castigar a un jugador, sino que porque considera que poner a tal o cual es lo mejor. Punto”, complementó.

Por su parte, Claudio Arbiza recalcó que Brayan Cortés debe tomarlo con calma, en medio de rumores sobre su salida. “Hay que tener paciencia, dependiendo de lo que quiere Brayan. Si quiere quedarse a pelear el puesto o buscar salir afuera para seguir jugando. Tiene que pensar que si no juega le puede costar la selección. Es muy complejo, no es menor. Por eso depende de lo que hablaron y de lo que quiera hacer él”.

“Hay que colocar las cosas en la balanza. No se sabe si hubo una charla de Quinteros y Cortés, por si quedaron en algo o qué. Sale por una indisciplina y está jugando De Paul. Sale De Paul por una expulsión y vuelve Brayan, que debería quedar. No sé qué hablaron o cómo quedaron en esos términos. No sé si lo dejarán esperando otra oportunidad”, añadió.

Finalmente, Claudio Arbiza aseguró que, para Colo Colo, es mejor que juegue Brayan Cortés. “Está en un equipo que tiene que salir a jugar y él tiene más con los pies. Técnicamente son parejos, pero Brayan saca diferencias con el juego de pies”.

El partido entre Colo Colo y Deportivo Pereira podrás verlo a través de la señal de Chilevisión.