Colo Colo comenzó el ciclo de Gustavo Quinteros como director técnico en octubre de 2020. A casi tres años de eso, un histórico defensor del Cacique siente que la estadía del ex seleccionador de Ecuador y Bolivia en el estadio Monumental está cerca del final.

Se trata de Leonel Herrera, el imborrable Chuflinga. En una conversación con RedGol, el icónico defensor de los albos que ganó 10 títulos en el club y disputó la final de la Copa Libertadores en 1973 analizó la campaña del superlíder Cobresal.

“Lo más sorprendente es la campaña de Cobresal. No es casualidad. Lo he visto jugar en muchas oportunidades y tiene buenos jugadores. Colo Colo tendrá que esforzarse al máximo para acercarse en la tabla de posiciones. Pero será difícil, por mucho que tengamos el público a favor y cuánta cosa más”, aseguró el oriundo de Tierra Amarilla.

Agregó que “es la última oportunidad para pelear el título. Si pierde o empata tendría que pensar en otra cosa, no en el título. Y de forma definitiva. La Copa Chile no es lo mismo que un campeonato. Pero no hay que quitarle mérito a Cobresal”. Herrera sabe que los Mineros tienen fortalezas para ratificar el liderato. Y así lo dejó claro en la conversación con nuestro querido Paulo Flores.

Leonel Herrera aconseja a Colo Colo terminar el ciclo de Quinteros

Leonel Herrera piensa que Colo Colo necesita de otro director técnico. Que el ciclo de Gustavo Quinteros debería darse por terminado. De hecho, piensa que el argentino-boliviano ya no debería estar a cargo del plantel estelar en el Eterno Campeón.

“Hace rato se le escapó la cosa a Quinteros. Lamentablemente cada técnico tiene su ciclo, a veces largo o corto, pero creo que la directiva de Colo Colo debería estar pensando en un refuerzo técnico para el próximo año”, fue el consejo que entregó el otrora zaguero, el segundo jugador con más partidos jugados en el Cacique. Registra 556 cotejos con la blanca.

El Chuflinga dejó una sentencia en esta entrevista que le concedió a RedGol. “Creo que es conveniente un cambio de mano”, manifestó Herrera. Queda clarísimo que si él fuera Daniel Morón, la búsqueda de entrenador se habría activado hace un buen rato.

¿Cuándo juega Colo Colo en la fecha 24 del Campeonato Nacional 2023?

Colo Colo recibirá a Cobresal en la fecha 24 del Campeonato Nacional 2023 el sábado 23 de septiembre en el estadio Monumental a contar de las 17:30 horas.

¿En qué puesto marcha Colo Colo en el Campeonato Nacional?

Colo Colo marcha en el 3° puesto en el Campeonato Nacional 2023, a 10 puntos de Cobresal y cuatro de Huachipato, aunque con un partido menos que ambos elencos.