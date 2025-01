Sigue la teleserie de Maximiliano Falcón en Colo Colo. El uruguayo no se presenta a la pretemporada como una medida de presión para salir del club y los hinchas del Cacique siguen sin poder creerlo. La actitud del Peluca, alguna vez el más querido del club, confunde a muchos.

Diferentes personas han dado su opinión respecto a la situación de Maximiliano Falcón. Ahora, fue el turno de Lana Jozic, hija de Mirko Jozic, el entrenador que ganó la Copa Libertadores con Colo Colo y quien volverá a Chile este año para celebrar el Centenario del club.

En diálogo con el canal Dame Gol, la hija de Mirko Jozic declaró que “tienen que estar todos muy unidos para que llegue la segunda. De repente me dan tristeza cosas como la situación de Falcón. Me encantaría que vuelva, pero al mismo tiempo me decepcioné un poquito“.

“Me da pena, porque yo sé que nosotros como familia recibimos mucho amor y mi papá también. Creo que hay formas y formas de solucionar las cosas y de decirlo. Es un jugador muy importante y querido. Quedé plop, no me lo esperaba y nunca lo esperaría“, agregó.

Plantel de Colo Colo critica a Maximiliano Falcón

Los compañeros de Maximiliano Falcón en Colo Colo comenzaron a expresar su molestia por la actitud del zaguero. Arturo Vidal se manifestó luego de que los albos jugaran el primer partido del año contra Peñarol.

“Este tema me está molestando mucho, porque los jugadores tienen que respetar a los compañeros, respetar a la institución. Acá lo más importante es Colo Colo. Los jugadores pasan, los entrenadores pasan, pero hay que defender a Colo Colo y eso me tiene molesto”, dijo.

“Ojalá se arregle lo antes posible o le den la opción de salir a otro equipo, si es lo que quiere. Si no está acá, por algo es. Nos tiene molestos, no se puede aguantar más, pero nosotros seguimos trabajando muy seriamente, tenemos muchos objetivos por delante”, sumó.