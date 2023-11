"Hermano, yo no me explico...": la dedicatoria de Damián Pizarro a Jordhy Thompson

Pese a ser uno de los héroes que mantiene a Colo Colo en la lucha por el título, Damián Pizarro no olvida lo que pasa fuera con su amigo y compañero. El delantero le dedicó su gol a Jordhy Thompson, quien se encuentra detenido por femicidio frustrado, lo que generó todo tipo de reacciones.

Fue al momento de convertir el 1 a 0 ante Unión La Calera que el joven atacante corrió hasta el borde de la cancha para señalar el 24, dorsal de su colega, con sus dedos. El hecho causó comentarios en redes sociales y abrió una polémica entre los hinchas.

Pero si bien las opiniones al respecto son divididas, la condena al hecho ocurrido con Jordhy Thompson sigue firme en el fútbol chileno. Eso sí, para Damián Pizarro hay una amistad que, al parecer, está por sobre lo ocurrido con su compañero en la justicia.

Damián Pizarro le dedica su gol y un mensaje a Jordhy Thompson

Damián Pizarro ha sido uno de los jugadores más cercanos a Jordhy Thompson en medio de su polémica temporada. El delantero ha apoyado a su compañero desde que comenzaron las acusaciones de violencia de género contra su pareja y su postura se mantiene firme.

Tras los hechos conocidos la semana pasada, donde fue detenido por femicidio frustrado y desacato, el artillero se había mantenido en silencio. Sin embargo, en el duelo ante Unión La Calera nuevamente dejó clara su visión de las cosas.

Tras marcar el 1 a 0 que metió a Colo Colo otra vez en la lucha por el título del Campeonato Nacional, Damián Pizarro recordó a Jordhy Thompson. Señalando el 24 con sus manos y casi al borde de las lágrimas, le envió su apoyo a su compañero.

Pero eso no sería todo ya que, cuando se generaba la polémica en redes sociales por su dedicatoria, tuvo un nuevo gesto. Fue en su cuenta de Instagram donde el delantero volvió a recordar a su amigo.

Con una imagen de ambos y otra de su festejo, el atacante publicó parte de una canción de Grupo Manía. “Hermano, yo no me explico por qué hay gente que nuestro sueño quiere destruir. No saben que es demasiado, que hemos llorado, que hemos luchado”, es lo que se alcanza a escuchar.

Damián Pizarro le da su apoyo a Jordhy Thompson y divide a los hinchas con su gesto. Su compañero sigue tras las rejas acusado de femicidio frustrado, mientras la justicia decide lo que pasará con el caso.

¿Cuánto tiempo estará detenido Jordhy Thompson?

Tras ser formalizado por femicidio frustrado y desacato, la justicia decretó prisión preventiva para Jordhy Thompson. Esto será durante los 45 días que dure la investigación y dependerá de la decisión de los jueces para saber si se extenderá o no.

¿Cuándo termina el contrato de Jordhy Thompson en Colo Colo?

Jordhy Thompson tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre del 2024. Eso sí, con los hechos ocurridos se espera que a fin de año sea apartado definitivamente del plantel.

