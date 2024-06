Harold Mayne-Nicholls volvió a tener un cargo en Colo Colo, aunque en rigor es asesor del directorio de Blanco y Negro para el proyecto de remodelación en el estadio Monumental. Un proyecto del que ya había hablado cuando fue vicepresidente de la concesionaria.

En aquel momento, un ciclo que duró casi dos años desde mayo de 2019 hasta abril de 2021, también llegó con Aníbal Mosa como timonel de ByN, quien confirmó el retorno del expresidente de la ANFP. “Lo que me pidió él y lo aprobó el directorio fue exclusivamente en el estadio. Ninguna relación ni participación en los otros temas. Sólo en el financiamiento del coliseo”, detalló Mayne-Nicholls en una conversación con Cooperativa Deportes.

“Hay que partir mejorando lo que hay, visualizando cómo podemos aumentar el aforo, ir paulatinamente hasta llegar a la máxima capacidad que sea factible financieramente y de concurrencia. No ganas nada con un estadio gigantesco si no va a ir la gente. O hacer un tremendo proyecto que quede chico de inmediato”, expuso HMN en la entrevista que le concedió al periodista Rodrigo Gómez.

Harold Mayne-Nicholls en su rol de vicepresidente en 2020. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Por cierto, todavía restan muchas cosas por hacer. Demasiadas. “Hay que evaluar muy bien los costos. Y una experiencia aprendida: hacer todos los esfuerzos por no sacar al equipo del estadio. Que siga jugando ahí mientras se construye el recinto”, destapó Mayne-Nicholls.

“Eso implica hacerlo por etapas para que el equipo no resienta su capacidad de ser local”, expresó el periodista devenido en dirigente del fútbol chileno. Más allá de que existan obras en el reducto enclavado en Macul, la idea es que se pueda seguir jugando. A diferencia de lo que ocurre con la refacción del estadio San Carlos de Apoquindo que tiene obligada a deambular a Universidad Católica. Habrá que ver si ByN puede obtener los permisos para materializar este deseo.

Tras confirmar que Colo Colo intentará no moverse de casa a pesar de la remodelación pensada en el estadio Monumental, Harold Mayne-Nicholls aseveró que el césped no será un inconveniente importante. “Bajar la cancha es lo más simple”, afirmó.

“Le pones nuevo drenaje, los riegos. Siembras el pasto, que lo puedes tener listos con pastelones, en 10 o 15 días está listo. La cancha es lo más simple”, sentenció Mayne-Nicholls, quien recordó su paso por el directorio de Blanco y Negro en esos momentos en que el cuadro colocolino peleó el descenso.

Un martirio que impidió Pablo Solari con aquel recordado gol a Universidad de Concepción en el estadio Fiscal de Talca. “No hay ninguna espina clavada. Tengo un tremendo agradecimiento para toda la gente de Colo Colo, partiendo con Aníbal que siempre ha sido muy atento y cordial conmigo. Terminé una etapa y creo que fue de la mejor manera posible”, recordó Mayne-Nicholls, siempre en charla con Cooperativa Deportes.

Harold Mayne-Nicholls fue vicepresidente de ByN en plena pandemia. (Andres Pina/Photosport).

“La gran mayoría de los hinchas también. Fui a Colo Colo Fluminense y muchísimos me saludaban. No tengo ninguna espina clavada. Haremos todos los esfuerzos por terminar lo iniciado en 2019. Me tocó vivirlo con la responsabilidad de un director, era el vicepresidente del club. Es obvio que todo eso sale a la luz cada tanto”, expuso también HMN.

Santiago, 17 de mayo 2019 Harold Mayne Nicholls es fotografiado durante el Arengazo en la previa del duelo frente a Universidad de Chile. Dragomir Yankovic/Photosport

Aquella situación prefiere sobrellevarla con la plena consciencia de que iba a suscitarse. “Es lo natural. La historia es así, no le veo ninguna complicación. Lo que se vivió ya está escrito, todos lo conocen. Ahora es una cosa completamente distinta”, sentenció Mayne-Nicholls.

