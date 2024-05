Gustavo Quinteros ha sido acusado en varias ocasiones de haber tenido regalones en Colo Colo. Pero eso había salido de hinchas o algún periodista. Pero nunca de un jugador dirigido por el argentino-boliviano en el Cacique. Hasta que llegó el primero que lo da a entender literalmente.

Es un volante central de 28 años que en su etapa de juveniles fue considerado como una de las promesas del Cacique. Es más, llegaron a compararlo con el español Sergio Busquets, el mediocampista que brilló en el Barcelona y actualmente milita en el Inter Miami de la MLS.

Todas esas referencias son para Jorge Araya, mediocampista que se desempeña en Provincial Ovalle de la Segunda División Profesional. En la campaña pasada estuvo en Trasandino de Los Andes y en Cobreloa, aunque sufrió una lesión en su debut y no apareció más en los Zorros del Desierto. Y antes, en Deportes Melipilla. Pero en el Campeonato Nacional 2021 fue parte del plantel colocolino.

Pero casi no tuvo opciones de mostrarse en la cancha. “Quinteros me dijo que me veía bien para pelear un puesto. Por eso me quedé. Siempre he sido un jugador aguerrido y sentí que lo hice bien. Incluso algunos de mis compañeros no se explicaban por qué no me citaba”, contó Araya en una entrevista con 24 Horas.

Jorge Araya marca a Gastón Lezcano en un duelo entre Colo Colo y O’Higgins. (Paul Plaza/Photosport).

“Hay veces que los técnicos tienen a sus ‘regalones’, se podría decir. Uno no puede hacer nada en esos casos. Quinteros no me quiso dar la posibilidad de minutos. O por lo menos de poder demostrar un poco más”, apuntó el Marciano, quien fue bautizado así por el argentino Claudio Vivas en la Roja Sub 20.

Jorge Araya acusa que Quinteros tenía regalones en Colo Colo

De todas maneras, hubo un partido en que Gustavo Quinteros no pudo considerar a los más regalones y Jorge Araya tuvo una chance en Colo Colo. Fue el 28 de octubre de 2021 en la 29° jornada del Campeonato Nacional que Universidad Católica le quitó a los albos con una remontada excepcional.

Audax Italiano venció por 2-0 al Cacique, que llegó muy diezmado al encuentro a raíz de muchos casos de Covid-19 en la institución. Por eso mismo, Eduardo Rubio fue quien dirigió a un equipo completamente alternativo. En esa oncena estuvo Araya, quien disputó los 90′ en el estadio El Teniente.

“Ese partido me pilló bien físicamente porque me preparé durante todo el año. Siempre esperé mi oportunidad. Aparte de los entrenamientos con el club, realizaba una preparación física tres veces a la semana. Creí que si realizaba una buena actuación él se iba a dar cuenta de la calidad de jugador que soy, pero nunca más me hizo jugar”, expuso el jugador.

Otra imagen de Jorge Araya en Colo Colo. Esta vez ante San Marcos de Arica. (Andrés Piña/Photosport).

Eso sí, fue citado en otras dos ocasiones: una victoria ante Santiago Wanderers y meses antes, en la goleada sufrida ante Ñublense, también por varios casos estrechos de coronavirus. En ninguno de esos partidos Jorge Araya tuvo minutos y al final de 2021, terminó su contrato con Colo Colo y se fue del club.

Los números de Jorge Araya en Colo Colo

Jorge Araya disputó 27 partidos por Colo Colo. No marcó goles, dio una asistencia y recibió cinco tarjetas amarillas en 1.139 minutos de acción. Eso sí, estuvo en los planteles albos que consiguieron seis títulos para la institución.

