El arco de Colo Colo sigue en dudas tras la salida de Brayan Cortés y, más allá de la renovación de Eduardo Villanueva, el Cacique sigue en la búsqueda de un golero de primer nivel. Los principales candidatos son el retirado Claudio Bravo y Matías Dituro.

En Deportes en Agricultura, el periodista Juan Cristóbal Guarello se abre medianamente a la posibilidad, tras varias semanas reacio al arribo del Capi por su edad y condición de ex arquero. Esta vez, King Kong dio una fórmula…

“Estaba pensando en lo de Bravo y Colo Colo.. Pongamos que él dice; me la juego en mi último año y me quiero retirar un poquito más consistente del fútbol y no lesionado. Si uno hace el mono de De Paul en Campeonato Nacional y Copa Chile, y Bravo en Copa Libertadores… puede ser”, dijo Guarello.

Agrega que “la Copa son seis partidos en la zona de grupos y de ahí lo que avance. Y por ahí otro partido. Pero decirle: Bravo aquí te quiero en zona de grupos de Libertadores, y tú De Paul el Campeonato Nacional”.

Formula Bravo en Barcelona

Guarello recordó que la rotación en el arco por competencia sería “como Bravo y Marc-André ter Stegen en el Barcelona… es otra circunstancia, pero con el físico de hoy de Bravo, me parece que lo viable sería eso”.

¿De Paul Ter Stegen? Guarello y la receta para Bravo en Colo Colo.

“Seamos objetivos: no jugar ocho meses a los 41 años es complicado. Más en un puesto de gran desgaste físico como el arquero, que tiene que tirarse al suelo y levantarse. No es como el 10 que puede jugar paradito”, añadió.

“Pero si te dicen Copa Libertadores, fase de grupos… te cuidamos en capsula criogénica para los partidos buenos y ricos de jugar, y listo. El resto, bueno, llegó el momento de De Paul”, sentenció King Kong.

Cabe recordar que, por otro lado, en los últimos días ha trascendido que un arribo de Bravo quebraría el camarín de Colo Colo por su distanciamiento antiguo y recordado distanciamiento con Arturo Vidal. Sólo las semanas dirán qué será del arco en el estadio Monumental.