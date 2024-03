Guarello de acuerdo con el castigo: "A Colo Colo no le redujeron el aforo, la barra no puede ir al estadio"

Juan Cristóbal Guarello reaccionó al castigo impuesto por la ANFP a Colo Colo, esto tras los serios incidentes de violencia protagonizados por la barra de los albos en la Supercopa de Chile 2024. En Quilín decidieron castigar a todos los hinchas que ingresaron en las puertas del sector donde se ubicaba la Garra Blanca.

En total son más de 12 mil personas que tendrán prohibido el ingreso al estadio, desde el Superclásico de este domingo, fueran o no parte de los actos de violencia.

“Hay un tema de sentar un precedente y que la misma gente empiece a colaborar y separarse y desmarcarse de una vez por todas de estos barristas. No digo que se desmarquen de los cánticos ni de los lienzos, sino de los violentos”, dijo Guarello.

Agrega que “¿cuáles han sido las señales que ha dado Colo Colo? Colo Colo no ha hecho nada. (…) Estos son los tipos que hay que sacar, y el día que se identifique y se saque a estos compadres no vas a necesitar rejas ni tratarlos como ganado. Pero los clubes no ayudan”.

¿Justos por pecadores?

Consultado por el castigo impuesto a personas que sólo estuvieron en el sector y no participaron de hechos de violencia, Guarello manifestó que “eso al tribunal no le compete. Al tribunal le presentan pruebas y hace su consideración. Si Colo Colo hubiese presentado una lista con los 14, 18, 25 ó 50 hinchas que ingresaron a la cancha, castigaban a esos”.

Añade: “pero si la prueba de Colo Colo fue victimizarse y victimizarse, excusándose que no organizaron el partido, okey. Y a Colo Colo no le redujeron el aforo, le dijeron que la gente que va a la Garra Blanca no puede ir al estadio. ¿Qué no fueron todos? Bueno, la gente que va a ese sector y se identifica con la Garra Blanca”.

“Si Colo Colo presentaba una lista, pidiéndole las cámaras a Carabineros con los identificados. Si la respuesta es sacarse el sombrero porque la Garra Blanca ayudó en los incendios… Ese es el discurso de Colo Colo”, sentenció Juan Cristóbal Guarello.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

¿Cuándo es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile?

El Superclásico 195 entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 10 de marzo, desde las 18:00 horas, en el estadio Monumental. El duelo es válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.