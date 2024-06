El Cacique sufre con tres bajas claves y titulares en lo que va de temporada para su estreno en el torneo. Jorge Almirón mira alternativas en el banquillo, pero los números no son los mejores.

Colo Colo regresó a los entrenamientos esta semana con la mira puesta en lo que será su debut en la Copa Chile 2024. El Cacique se enfrentará a Colegio Quillón en Concepción en un partido para el que tiene un gran problema en su delantera.

El elenco dirigido por Jorge Almirón perdió a tres hombres que fueron titulares en la primera rueda de la temporada. Pero eso no es lo único, ya que en la banca las opciones no son las mejores.

El rendimiento de los atacantes que le quedan al Cacique para preparar el choque con Colegio Quillón no ha sido el óptimo hasta ahora. Sin embargo, el encuentro les abre la gran oportunidad de mostrarse y así ir sumando confianza en una zona que puede seguir sufriendo bajas para la segunda parte del 2024.

Colo Colo sufre armando su delantera para la Copa Chile

Colo Colo tendrá un debut complicado en la Copa Chile ante Colegio Quillón. El Cacique se quedó sin tres delanteros titulares para el estreno en el torneo, lo que tiene a Jorge Almirón armando un puzzle para definir el equipo estelar.

Marcos Bolados y Cristián Zavala entraron en la nómina de Chile para la Copa América, por lo que no estarán a disposición en todo junio. Eso no es todo, ya que Damián Pizarro partió para concretar su arribo al Udinese, lo que genera un enorme dolor de cabeza.

Entre esos tres hay 10 goles y 11 asistencias, un tercio de los 34 tantos que lleva hasta ahora el proceso de Jorge Almirón. Y para solucionarlo, tendrá que echar mano en la banca.

Guillermo Paiva y Carlos Palacios asoman como titulares ante la gran ausencia de atacantes. Ellos suman en total 9 goles y 3 asistencias, pero es en el tercer puesto el que las alarmas se encienden.

En 83 minutos, Leandro Benegas no registra goles y queda en el área como opción de centrodelantero. A él se suma Lucas Cepeda, que en 186 en la cancha lleva dos pepas y una asistencia. Los otros son Alexander Oroz, quien vuelve de una grave lesión, y Leandro Hernández, que apenas lleva 34 minutos esta temporada.

Quedará esperar para ver qué es lo que decide Jorge Almirón. Jugar con sólo dos delanteros no está descartado, lo que abriría espacios en el mediocampo, aunque ahí no tendrá a Esteban Pavez tras ser llamado de urgencia a la selección chilena. No obstante, Arturo Vidal, Leonardo Gil, Vicente Pizarro, Gonzalo Castellani y Lucas Soto esperan su oportunidad.

Colo Colo tendrá un par de días más para definir su once estelar para el debut en la Copa Chile. El Cacique no tiene margen de error y está llamado a pelear en todos los frentes, mientras Colegio Quillón apuesta a dar la sorpresa ante el equipo más ganador del torneo.

¿Cuándo juega Colo Colo en la Copa Chile?

Colo Colo debió aplazar su estreno en la Copa Chile por las lluvias que afectan a la zona centro sur del país. Finalmente, el Cacique se medirá con Colegio Quillón el jueves 20 de junio a partir de las 12:30 horas.

¿Cuándo vuelve el Campeonato Nacional?

Colo Colo tendrá que esperar varias semanas más para volver a la lucha por el liderato del Campeonato Nacional. El torneo regresará el fin de semana del 21 de julio, con la programación de partidos aún pendiente.

