Colo Colo terminó la primera rueda de la temporada consiguiendo la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y tendrá una segunda parte del 2024 con mucho por delante. El Cacique disputará tres torneos y ya trabaja en el mercado para buscar refuerzos.

Pero mientras eso ocurre, los nombres de sus figuras también suenan con fuerza en el exterior. Una de ellas es Guillermo Paiva, quien en sus primeros meses ya comienza a llamar la atención de Brasil y México, lo que asoma como una verdadera amenaza para Jorge Almirón.

Con la salida de Damián Pizarro y el pobre rendimiento de Leandro Benegas, el paraguayo es el único 9 que tienen hoy en el plantel para la segunda rueda. Es por ello que los hinchas ruegan por su continuidad y, según reveló el propio jugador, no hay de qué preocuparse.

Guillermo Paiva no piensa en salir de Colo Colo

Guillermo Paiva es uno de los jugadores que está en el radar del fútbol extranjero para la segunda mitad del 2024 y en Colo Colo se alarman. El Cacique puede perder al único 9 que ha dado frutos esta temporada justo cuando se arma para pelear en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Guillermo Paiva está feliz en Colo Colo y no tiene en mente salir a mitad de temporada. Foto: Photosport.

Pero el atacante llamó a la calma y le dio algo de tranquilidad a los hinchas. En conversación con DSports aseguró que “estoy muy contento y feliz por llegar a un club tan grande como Colo Colo. Me recibieron muy bien mis compañeros, el profe y el cariño de la hinchada en poco tiempo. Espero seguir dándoles alegrías a ellos”.

Guillermo Paiva ha disfrutado su paso por el Cacique, con el que ya se dio hasta el gusto de vencer a su clásico rival en Paraguay. “Con Cerro Porteño fue un partido diferente para mí, era mi clásico rival en Paraguay. Me dejó contento eliminarlos y también por sobre todo me dejó feliz ayudar a clasificar”.

Fue tras ello que el artillero albo se refirió a los rumores de salida, aclarando que no piensa en ello. “Me enfoco en lo que viene en el semestre y estar a la altura. Después se verá mi futuro, me encantaría quedarme en Colo Colo, me gusta el país y estoy cómodo”.

En esa misma línea, se mostró emocionado por lo que viene en la segunda rueda. “Pasando a octavos en Libertadores son todos difíciles. Ahora, mano a mano, los detalles son importantes. Ojalá de local llevarnos una buena ventaja y luego allá poder liquidar”.

Finalmente dijo que junto al plantel albo harán lo posible para pelear en todos los frentes, especialmente el Campeonato Nacional. “El torneo va a ser competitivo, hay cuatro o cinco equipos peleando ahí arriba. Ahora nos meteremos más en el campeonato, tuvimos derrotas que no esperábamos y tenemos que ponernos las pilas para que no pase este semestre”.

Guillermo Paiva intenta así despejar cualquier duda y confirma que quiere quedarse en Colo Colo. Habrá que esperar ahora para saber si las ofertas que lleguen le sirven a ambas partes o si decidirá seguir en el Cacique para buscar la gloria tanto en el plano local como internacional.

¿Cuáles son los números de Guillermo Paiva en Colo Colo?

En lo que va de temporada 2024, Guillermo Paiva ha logrado disputar un total de 22 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha marcado cuatro goles, ha aportado con una asistencia y alcanza los 1.258 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo ya tiene reprogramado su estreno en la Copa Chile 2024. El Cacique enfrentará a Colegio Quillón este jueves 20 de junio desde las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

