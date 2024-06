Colo Colo tiene muchos desafíos para la segunda parte de la temporada 2024. Los albos quieren pelear en el Campeonato Nacional y en la Copa Chile, además, están en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por los motivos mencionados, el entrenador de los albos, Jorge Almirón, le pidió a los dirigentes de Blanco y Negro potenciar el plantel, con los tres refuerzos que permiten las bases del fútbol chileno.

Pese a los deseos del DT, aún no llega ninguna cara nueva, es más, Colo Colo puede perder a una de sus grandes figuras, Alan Saldivia, porque lo vienen a buscar desde Europa.

Daniel Arrieta cuenta que vienen por Alan Saldivia

Uno de los reporteros que está siempre atento a lo que pasa con Colo Colo es Daniel Arrieta, quien en TNT Sports dio a conocer que desde Italia tienen la intención de fichar al uruguayo.

“No hay una oferta formal, no hay una oferta por Alan Saldivia. Al Monumental no ha llegado nada, pero lo que me dicen desde el entorno del jugador, es que después de estas reuniones que sostuvieron en Italia, hay un club interesado”, explicó el periodista.

Saldivia tiene chances concretas de partir de Colo Colo. Foto: Photosport

“No me dieron el nombre porque lo mantienen en reserva, pero que hay una carta de intención para negociar por el jugador”, agregó.

Luego, detalló que en Blanco y Negro quieren mejorar las condiciones contractuales de Alan Saldivia, para que al menos se quede hasta finales de año y sea parte de la Copa Libertadores.

“La intención de Blanco y Negro es mejorar el contrato del futbolista uruguayo, del defensa que está en la vitrina del fútbol europeo y exterior. Esta mejora va de la mano con un aumento de sueldo y un aumento de esta cláusula de salida que son 2,2 millones de dólares”, remató.

