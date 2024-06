A la espera de que Colo Colo comience a reforzarse de cara al segundo semestre, uno de sus futbolistas del actual plantel podría dejar la institución antes de tiempo, provocándole un dolor de cabeza al técnico Jorge Almirón. Ese es el caso de Guillermo Paiva.

El delantero paraguayo llegó al Cacique en febrero, en calidad de préstamo por toda la presente temporada, con la opción de compra por el 50 por ciento de su pase, tasada en US$1.2 millones de dólares, y actualmente es el único ‘9’ del club, tras la salida de Damián Pizarro.

Sin embargo, desde el país natal de Paiva entregaron un aviso que cae como una alerta que debe apagar Colo Colo, pues advierten que el atacante dejaría la institución en los próximos días, ya que tiene interés desde mercados más grandes.

Guillermo Paiva tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre (Photosport)

Colo Colo en riesgo de quedarse sin Paiva

El ex futbolista guaraní Hugo Brizuela, hermano del representante del jugador, Eliezer, confirmó en diálogo con Bolavip que “estamos manejando ofertas en otros países como Brasil y México, hay interés”. En esa línea, hace un llamado al Cacique para moverse rápidamente si lo quieren tener en sus filas.

“Todo depende de Colo Colo, ellos tienen la primera opción y si no se da, hay más opciones que están cerca en este momento“, sostienen desde la representación de Paiva, aunque advierten que “todavía no se ha decidido si se queda o no“.

Los números del paraguayo en el Cacique

Si bien comenzó el 2024 jugando para Olimpia, en febrero llegó a Colo Colo y de inmediato vio acción en el equipo de Almirón. Entre el Campeonato Nacional y Copa Libertadores, Guillermo Paiva disputó 19 encuentros y 1.154 minutos en cancha, con un registro de cuatro goles y una asistencia.

