Cruz Azul puede tener a dos ex Colo Colo en sus filas en la segunda parte de la temporada. Este miércoles se conoció que Maximiliano Falcón interesa como refuerzo, lo que lo volvería a juntar con Iván Morales.

La situación impacta de lleno al Cacique, que por hoy sufre con las lesiones de sus centrales. Aunque para Fabián Estay no hay nada que temer con el Peluca, ya que no le cree nada a la directiva.

Fabián Estay aprueba a Maxi Falcón y pide minutos para Iván Morales en Cruz Azul

En conversación con Paulo Flores y RedGol, Fabián Estay analizó la opción de que Maximiliano Falcón llegue a la Liga MX. “Cruz Azul ha dicho tantas cosas, que iban a traer a Falcao y muchos jugadores de mucho renombre, pero no trajeron a nadie. Puede ser otra distracción, no han dicho nada todavía, aunque hay jugadores a los que dieron de baja. Algunos están en reserva y no se sabe si van a continuar. No hay nada claro”.

Aunque más allá de la postura del club, el ex mediocampista de la selección chilena aprueba el arribo del Peluca. “Falcón es un jugador que es rendidor, aunque cae en excesos por los inconvenientes que le he visto en la cancha, pero puede ser importante aquí. A Ramiro Funes Mori lo trajeron para solucionar el tema defensivo, pero le costó y no se sabe si seguirán”.

En esa misma línea, valoró que la Liga MX ponga sus ojos en el Campeonato Nacinoal. “Que suene un jugador de la categoría de Falcón es muy bueno, porque el fútbol chileno sigue siendo atractivo”.

Aunque luego siguió con sus dardos a la dirigencia. “No descarto ni afirmo nada. La nueva directiva del Cruz Azul ha dicho ese tipo de cosas, que traerían a Cavani, Falcao y no quedaron en nada. Tuvieron cuatro centrodelanteros y ninguno fue titular, porque hubo técnicos diferentes, tres en este torneo. Quedaron eliminados, mejoraron, pero es un equipo que la parte administrativa no ha tenido las mejores decisiones. No les creo nada”.

Pero Maximiliano Falcón no fue lo único. Fabián Estay también tuvo palabras para Iván Morales, para el que pidió más minutos. “Es otra incógnita (su continuidad), no se ha dicho ni mencionado nada. Me parece que el técnico, que desde un principio ha tenido inconvenientes con chilenos, sí los ha llevado. Tampoco le dio los minutos que necesitaba para su continuidad”.

“Tienen contrato, ojalá se pueda quedar.y demostrar por qué lo contrató Cruz Azul, por qué jugó en la selección y fue importante en Colo Colo”, sentenció.