El delantero colombiano de Colo Colo, Fabián Castillo, sigue en recuperación tras sufrir el desgarro de tendón distal bíceps femoral izquierdo. Refuerzo del Cacique 2023, el atacante no ha convencido desde su llegada a principios de año y está en deuda por sus actuaciones. Esto, además de perderse los partidos desde principios de abril por la dolencia.

Este viernes a la salida del estadio Monumental, el Colombiano manifestó que está “trabajando para dar mi mejor versión”. Agrega que “me he sentido bien, poco a poco el tendón va cicatrizando. Estoy tranquilo y contento por los resultados que el equipo ha tenido. Se mejoró mucho y eso me pone feliz por el grupo”.

También sobre lo colectivo, Castillo sostuvo que “mejoramos mucho respecto al inicio del torneo y en Copa Libertadores se ha hecho un buen trabajo pese a la derrota ante Boca. El equipo igual dominó 60 minutos. Hemos avanzado para bien y espero que los lesionados podamos reintegrarnos pronto para ayudar”.

En lo personal asegura que “pican las piernas, dan ganas de estar en el campo de juego, pero desde afuera estoy apoyando muchísimo, sabiendo que por el momento no puedo ser alternativa. Pero tengo toda la actitud positiva para que el equipo saque los resultados”.

El plazo para reaparecer en Colo Colo

Respecto a su lesión, el delantero adelanta que aún no tiene una fecha estimativa, pero confía en poder jugar la Copa Libertadores, para lo que necesita estar lo antes posible bien recuperado.

“Es la idea, jugar la Copa, aún no puedo decir cuándo esté listo, depende de la cicatrización del tendón, pero ya he realizado trabajos de explosividad. Espero estar luego junto a mis compañeros. Cuando regrese quiero dar mi mejor versión, no he dado ni el 30 por ciento de lo que soy, eso me pone triste porque vine con mucha ilusión y expectativas, pero estoy trabajando fuerte”, dijo.

Por último, y consultado por su aporte y futuro, Fabián Castillo deja todo en manos de las autoridades de del club con un curioso mensaje: “no sé si merezca la continuidad, estoy acá para que los directivos y el cuerpo técnico decidan. No me preocupa, estoy tranquilo. No fue un buen inicio y la gente responsable que tome sus decisiones. Que pase lo que tenga que pasar. Yo tengo muchas ganas de seguir, estoy en un club grande de Sudamérica. Quiero seguir en Colo Colo, tengo contrato por un año”, sentenció.